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Una moneda lanzada 2026 veces y un número de 625 cifras que empieza por 646 y acaba en 143: así se criba a los mejores matemáticos jóvenes del mundo
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Una moneda lanzada 2026 veces y un número de 625 cifras que empieza por 646 y acaba en 143: así se criba a los mejores matemáticos jóvenes del mundo

Estas competiciones buscan en los alumnos capacidades como el pensamiento lateral, saber aplicar teoremas abstractos a problemas imposibles, y la abstracción.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una niña en clase de matemáticas en una imagen de archivoGetty Images/fStop

Un joven de 15 años de Zaandijk, en los Países Bajos, se compara con los mejores talentos matemáticos del mundo: "Se trata mucho más de creatividad que de memorizar fórmulas", explica. Esa es precisamente su fórmula para ser elegido entre los matemáticos jóvenes mejores del mundo, según este matemático, Boaz Brouwer, según ha publicado Noordhollands Dagblad.

Es uno de los miembros del equipo neerlandés, de seis miembros, que participará en las Olimpiadas Matemáticas 2026, en China, dentro unas semanas, el próximo mes de julio, para demostrar lo buenos que son en matemáticas

Los jóvenes, apoyados por sus tutores académicos, se medirán frente a representantes de más de 100 países en el campus de la Shanghai High School, en China. El desafío constará de dos intensas jornadas consecutivas de evaluación, donde tendrán 4,5 horas por día para resolver problemas de alta complejidad en áreas como álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria.

Entre los problemas a los que se enfrentan en este tipo de competiciones para encontrar a los mejores matemáticos jóvenes del mundo está encontrar números masivos que empiezan y terminan con dígitos concretos (como es empezar en \(646\) y acabar en \(143\)), que son un clásico desafío de teoría de números y aritmética modular. 

También deben analizar las propiedades de números gigantescos exige a los matemáticos jóvenes prescindir de la calculadora y utilizar la lógica pura, empleando conceptos como la aritmética modular. Deben determinar propiedades de divisibilidad o predecir los patrones de las últimas cifras sin tener que lidiar con la cifra entera. Y también tienen que usar logaritmos y combinatoria, el objetivo es calcular la distribución de los dígitos intermedios y el número de combinaciones posibles.

De hecho, el escenario de lanzar una moneda miles de veces para analizar la improbabilidad de ciertos resultados está íntimamente ligado al trabajo de matemáticos ilustres, como el premio Abel francés Michel Talagrand. En probabilidad, la probabilidad \(p\) de obtener un número exacto de caras (o cruces) al lanzar una moneda perfecta se calcula mediante la distribución binomial, donde la probabilidad de éxito en cada intento es \(\frac{1}{2}\) (\(p = 0.5\)). 

Todo un reto para estos jóvenes talentos. Para ello los problemas aumentan la dificultad exigiendo desviaciones estándar extremas. Por ejemplo, al realizar el cálculo con un número altísimo de lanzamientos, como 2026, entran en juego teoremas fundamentales del cálculo y la estadística. Entre ellos están, por ejemplo, el Teorema del Límite Central (que modela cómo se aproximan estos resultados a una curva normal) y las Desigualdades de Concentración de Medida (área en la que precisamente Talagrand es experto) y que demuestran lo astronómicamente improbable que es obtener una gran mayoría de caras en miles de lanzamientos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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