Descubre por casualidad una espada de 1.000 años de antigüedad casi intacta mientras pescaba

Descubrimiento sin precedentes. Un espada milenaria ha sido encontrada en el fondo del río Warta, que recorre todo el centro de Polonia. Según informa Historia Dorzeczy, la histórica pieza fue localizada entre piedras y arena por Mirosław Tucholski, que estaba instalando su equipo de pesca en el lugar del hallazgo.

Tal y como reza la publicación, los especialistas del Museo de la Tierra de Wroniec se encargaron de recuperar la pieza. De hecho, el arqueólogo Ryszard Pietrzak, tras una inspección preliminar, confirmó la autenticidad de la espada y la dató en el siglo XI. En Polonia, fue el periodo del reinado de los primeros Piast, una época turbulenta de formación del Estado, llena de conflictos.

Un estado de conservación "impresionante"

Según ha podido recoger el medio de comunicación, lo que más ha impresionado a los investigadores ha sido el estado de conservación de la espada. Tras pasar varios cientos de años en sedimentos fluviales, "el artefacto sobrevivió en sorprendentemente buen estado".

De hecho, gracias a esto, los científicos podrán examinar a fondo las técnicas de forja, la composición de las aleaciones y las huellas del uso de armas. "Estos hallazgos son invaluables para aprender sobre los oficios y el comercio de armamento medieval en la región", reza el periódico.

¿Por qué se encontró en el fondo de un río?

Las circunstancias en las que la espada acabó en Warta siguen siendo un misterio. El medio de comunicación recoge dos hipótesis principales:

El arma perteneció a un guerrero medieval y se perdió durante un cruce, una batalla o un viaje.

Prácticas rituales antiguas.

En esta última línea y según la publicación, en la Edad Media los objetos valiosos, inlcuidas las armas, solían arrojarse a ríos y lagos como ofrendas a los dioses o votivas. "¿Pertenecía a un guerrero de la Alta Edad Media, o fue arrojado al río Warta en un acto de adoración? Puede que nunca lo sepamos", aseguran los portavoces del museo en conversación con el diario polaco.

El Ayuntamiento de Wronki, municipio donde se produjo el hallazgo, ha proporcionado financiación al Museo para los trabajos de conservación e investigación científica. De hecho, ha histórica pieza ha sido destinada a la Universidad Nicolaus Copérnico de Toruń, donde será sometido a conservación y análisis especializados.

De esta forma, su exposición final podrá convertirse en un catalizador para nuevos proyectos educativos, científicos y turísticos que promuevan la historia medieval de la región.