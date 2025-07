Al menos un detenido y tres heridos leves en Torre Pachecho (Murcia) tras una noche de disturbios

La delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, ha confirmado el arresto de una persona en el municipio de Torre Pacheco (Murcia) tras una noche marcada por los disturbios que también se ha saldado con tres heridos leves.

"La concentración que se provocó sobre las 10.00 horas de la noche eran como dos bandos, dos bandos donde en todo momento Guardia Civil hizo esa barrera para evitar enfrentamientos entre ellos y que hubiera (...) mayores daños al respecto", en declaraciones al Canal 24 horas recogidas por Europa Press.

Esta misma noche, la delegada ha anunciado un amplio despliegue de la Guardia Civil en la localidad, con refuerzos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado.

Guevara ha explicado en declaraciones a los medios que "durante todo el día de hoy" se ha mantenido un dispositivo en el municipio que se ha reforzado con la incorporación de unidades de la USECIC y de los GRS, y con la puesta a disposición de "todos los recursos y efectivos posibles que vienen de camino" desde la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid y el Ministerio del Interior.

"Estamos ahí muy presentes y con un amplio despliegue de Guardia Civil", ha proseguido en su explicación la delegada del Gobierno, que ha señalado que actualmente hay "varios grupos" que están "con pequeños enfrentamientos" que han sido contenidos gracias a la presencia de agentes "dotados de los materiales necesarios" y que, por ahora, no han tenido que intervenir más allá de contener para evitar situaciones violentas.

Asimismo, ha indicado que "todas y cada una de las calles" se encuentran patrulladas por efectivos de la Guardia Civil. También ha señalado que existen "varias investigaciones abiertas" y "muy adelantadas", por lo que prevé que se eleve el número de detenidos en las próximas horas.

Guevara ha alertado de la existencia de "mensajes de odio" y de "incitación a la violencia" y ha asegurado que se está actuando frente a ellos. Ha afirmado además que se mantiene en contacto permanente con el alcalde del municipio y en coordinación con la Policía Local y el Gobierno de Murcia, "trabajando para que vuelva la normalidad y la tranquilidad a Torre Pacheco".

López Miras: "Orden y ley para todos"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un mensaje en la red social X, ha garantizado que "la agresión al vecino de Torre Pacheco no quedará impune" y ha manifestado que, aunque "entiende la frustración", considera que "nada justifica la violencia", por lo que ha reclamado "orden y ley para todos".

"Torre Pacheco debe recuperar la normalidad. Conozco a sus vecinos, es un pueblo tranquilo que siempre ha trabajado por la convivencia y nada de lo que está pasando les representa", ha expresado el dirigente autonómico.

Al hilo, ha informado que desde el Gobierno regional continúan "en contacto permanente con la delegación del Gobierno y el ayuntamiento de Torre Pacheco", a quienes han ofrecido toda su colaboración. Finalmente, ha subrayado que "no podemos permitir que la violencia perturbe a una tierra tranquila, pacífica y acogedora como es la Región de Murcia".

Feijóo pide al Gobierno efectivos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que refuerce los efectivos en la localidad murciana de Torre Pacheco para "frenar la espiral de violencia inmediatamente".

Así lo ha afirmado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, en el que ha detallado que ha hablado con el alcalde de Torre Pachecho, Pedro Ángel Roca, y con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

"El Gobierno debe reforzar los efectivos para frenar la espiral de violencia inmediatamente. Lo primero es garantizar la seguridad ciudadana y que todos respondan ante la ley, empezando por los agresores de un mayor indefenso", ha dicho Feijóo en su mensaje.

El alcalde de Torre Pacheco (Murcia) pide calma

El alcalde de la localidad murciana de Torre Pacheco, el 'popular' Pedro Ángel Roca, ha defendido este sábado la buena convivencia del municipio y ha pedido tranquilidad a los vecinos.

"La mayoría de los vecinos quieren una convivencia buena", ha asegurado Roca en una entrevista en 'La Sexta', que ha recogido Europa Press, en la que ha detallado que existe un dispositivo policial desplegado en el municipio, con presencia de la Guardia Civil, para controlar los altercados que han derivado en agresiones y amenazas dirigidas especialmente a jóvenes magrebíes.

El regidor ha reconocido la existencia de delincuencia en el municipio, pero ha rechazado tajantemente que la solución sea la violencia. "No se combate la delincuencia con violencia, así no vamos a conseguir nada", ha declarado, lamentando que a los disturbios "acudió gente que no es del pueblo", lo que "complica la convivencia".