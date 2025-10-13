Alain (73), sobre su actividad para complementar su pensión: "No es un salario propiamente dicho, sino un reembolso de gastos"

Un carro de la compra en el pasillo de un supermercado

Alain es un jubilado francés de 73 años que ha decidido complementar su pensión, de 1.500 euros al mes, con una actividad que, aunque no sea un trabajo, le sirve para obtener unos ingresos adicionales.

El hombre actúa desde hace más de 13 años como "comprador misterioso" para la plataforma Qualivox. Su labor consiste en una especie de inspección en la que comprueba la calidad de atención al cliente y el cumplimiento de los procedimientos por parte de los trabajadores en supermercados, joyerías e incluso aparcamientos de concesionarios.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Le Figaro, dependiendo del tiempo estimado de duración de cada trabajo, la plataforma anuncia una compensación de 20, 30 o 40 euros.

En ese sentido, al jubilado subraya que el dinero que recibe por parte de la plataforma es compatible con su pensión debido a que "no es un salario propiamente dicho, sino un reembolso de gastos".

En concreto, Alain ha detallado que "me dan una lista de la compra para hacer en un supermercado. Respeto un límite de gasto, me reembolsan el dinero y me quedo con los productos".

"Si los gastos superan lo que me ofrecen, lo rechazo"

Respecto a cómo elige qué encargos de la plataforma realiza y cuáles rechaza, el hombre de 73 años ha explicado que "hago mis propios cálculos: si los gastos superan lo que me ofrecen, lo rechazo".

Alain ha asegurado que para él colaborar con la plataforma no supone ninguna carga. "Es totalmente compatible con mi estilo de vida. Selecciono misiones cercanas u organizo un tour para agrupar varias visitas", ha expresado.

El jubilado ha señalado que cada misión de las que lleva a cabo da como resultado un informe detallado que se debe completar para evaluar la visita: limpieza, tiempo de bienvenida, ambiente general...

Durante la realización de la compra uno de los aspectos más importantes es mantener la discreción para no ser descubierto efectuando la inspección al negocio. "Si un vendedor se acuerda de ti, significa que has fallado en la misión", ha destacado Alain.