Algunos jóvenes de España se están apuntando a la nueva tendencia de fiesta que se extiende en medio mundo

Muchos conocen el dicho: "Mejor vomitar que retirarse", pero, parece que algo está cambiando en las nuevas generaciones. Los medios de comunicación señalan un fenómeno que, bautizado como "club suave", se está poniendo de moda entre los jóvenes en Estados Unidos, Europa y Australia. Tal y como apunta el periódico danés Nyheder, muchos de ellos ya no quieren beber y quedarse hasta altas horas de la noche, sino que priorizan el bienestar, la salud y la socialización cuando salen.

De este modo, el club suave se presenta como el término que engloba a todas las alternativas que están disponibles más allá de salir de fiesta, emborracharse y estar en la calle hasta altas horas de la madrugada. En declaraciones recogidas por el diario, la investigadora de tendencias y experta en estilo de vida, Julia Lahme, asegura que "hay raves matutinas en Berlín, canto comunitario en pubs y clubes en Inglaterra y raves sobrias".

Por su parte, la plataforma de eventos estadounidenses Eventbrite, señala que estos eventos sobrios, que fusionan bienestar, música y comunidad, han aumentado hasta un 92% en los últimos años. "La generación Z está cambiando la definición de lo que significa salir, y están recurriendo a experiencias que nutren el cuerpo y el alma tanto como entretienen", asegura Roseli Ilano, directora de Comunicaciones y Experta en Tendencias de Eventbrite, en declaraciones también recogidas por el medio.

Thomas Spelling es propietario del restaurante y bar Gaarden & Gaden en la ciudad de Copenhague y en conversación con Ilta Sanomat "reconoce claramente este desarrollo". En los últimos años, ha modificado los horarios del establecimiento, y ahora, cierra tan sólo a las 02.00 de la madrugada. "Como bar de vinos, el alcohol se llena de forma natural, pero siempre con un enfoque en la calidad y las cantidades moderadas". Aunque siempre puede haber algo "debajo de los chalecos".

En España, algunos datos respaldan esta nueva tendencia. En unos datos recogidos por El HuffPost, se estima que las intoxicaciones etílicas o borracheras, han pasado de una prevalencia del 60,7% de los jóvenes entre 14 y 18 años en 2012 a la del 20,8% en 2023.

Para explicar este nuevo fenómeno el medio de comunicación apunta a que se puede deber a que los jóvenes tienen más dificultades económicas en la actualidad, y "han encontrado una manera de salir que es más barata, donde no se gastan el salario de una semana entera en una noche". Aunque también apuntan al aumento de la consciencia en materia de salud.