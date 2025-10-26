Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alquila un superdeportivo de 12 millones de euros en Alemania, lo vende en Milán, llaman a la puerta y son los carabineros sorprendidos
Según datos de Europol, más de 60.000 vehículos de lujo fueron denunciados como robados o desaparecidos en la Unión Europea entre 2022 y 2024.

Daniel Cáceres Garriga
Joven conduciendo un coche sorprendido por tener un accidente de tráfico, vista del parabrisasGetty Images

Un coche de lujo valorado en 12 millones de euros, un Pagani Zonda Tricolore, ha sido incautado en un concesionario de Milán después de protagonizar una rocambolesca historia de alquiler, impago y reventa ilegal que ha sorprendido incluso a los propios Carabineros italianos.

Según informó el medio local MilanoToday, el superdeportivo (una de las tres unidades fabricadas en todo el mundo) fue alquilado en Alemania mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo, pero el arrendatario dejó de pagar las cuotas durante los últimos seis meses. Lejos de devolver el vehículo, decidió venderlo de forma ilegal a una empresa milanesa, que a su vez lo dejó expuesto en un concesionario de Via dei Missaglia, al sur de la ciudad.

El fraude fue descubierto gracias a la denuncia de un agente afgano de 33 años, empleado de la compañía alemana propietaria del coche, con sede en Núremberg. Tras comprobar el número de chasis, el hombre alertó a las autoridades de que el exclusivo Pagani Zonda Tricolore (un modelo personalizado y de edición ultralimitada) se encontraba en exposición en Italia.

La denuncia fue presentada ante las autoridades alemanas el pasado 23 de octubre, lo que activó una operación conjunta con las fuerzas italianas. El viernes por la tarde, los Carabineros de la Unidad de Radio Móvil de Milán acudieron al concesionario, verificaron la identidad del vehículo y procedieron a su incautación inmediata.

Según la investigación, el vehículo había sido entregado en depósito a la empresa milanesa como parte de una transacción privada, aunque los agentes sospechan que el comprador desconocía el origen ilícito del coche. El tribunal de Milán ha ordenado mantenerlo bajo custodia mientras se determina la responsabilidad penal del arrendatario y se evalúa la devolución a la empresa alemana propietaria.

El Pagani Zonda Tricolore es una auténtica joya automovilística. Fabricado por el prestigioso constructor italiano Pagani en honor a la Fuerza Aérea Italiana, su carrocería de fibra de carbono, su motor V12 de origen Mercedes-AMG y su diseño artesanal lo convierten en uno de los superdeportivos más exclusivos y caros del mundo. Su valor estimado (unos 12 millones de euros) refleja su rareza: solo existen tres ejemplares, todos ellos con características únicas.

El fenómeno de los superdeportivos de lujo y los robos internacionales

El caso del Zonda Tricolore ha reabierto el debate sobre el tráfico y la reventa ilegal de coches de alta gama en Europa, un fenómeno en crecimiento. Según datos de Europol, más de 60.000 vehículos de lujo fueron denunciados como robados o desaparecidos en la Unión Europea entre 2022 y 2024, muchos de ellos reubicados en otros países a través de empresas pantalla o falsificación de documentación.

En España, este tipo de delitos también ha ido en aumento (tal y como recoge LaVanguardia). La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en los últimos meses varias redes dedicadas a robar o importar superdeportivos con matrícula falsificada, especialmente en la Costa del Sol, Madrid y Barcelona. En septiembre, una operación conjunta entre España, Alemania y Bélgica permitió recuperar 26 coches de lujo (entre ellos Ferraris, Lamborghinis y Porsches) valorados en más de 15 millones de euros.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO Editorial en El HuffPost España. Me enfoco en la definición, planificación, elaboración y revisión de nuestro contenido para que cumpla los estándares de calidad y relevancia una vez los encuentres en tu navegación diaria, ya sea a través del buscador o de tu feed de Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como todo buen SEO Editorial, escribo de prácticamente todo lo que pueda interesar al usuario. Si nos centramos en lo que adoro escribir, al venir de la rama Humanidades, me atrae la historia, de dónde venimos y cómo ello nos puede ayudar a decidir hacia dónde nos dirigimos. Y como tengo un poco alma de "cajón desastre", me gusta encontrar datos curiosos sobre el mundo que nos rodea para demostrar que la realidad siempre supera a la ficción.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona e hice las prácticas de becario en COPE Barcelona. A partir de allí, mi rumbo laboral ha estado siempre enfocado en el SEO: trabajé de redactor SEO en páginas de tecnología y videojuegos como MeriStation, 3DJuegos, Eurogamer España o Softonic. En 2020, di el salto a los medios online trabajando en el equipo de Audiencias de Business Insider España. En 2022 trabajé en ElNacional.cat y en 2023 me encargué del equipo SEO Editorial de GMG, empresa de medios como Crónica Global o Metrópoli Abierta, centrados en actualidad local o regional. A finales de 2023 entré en el equipo SEO del HuffPost España donde me he seguido enfocando en estrategias de contenido

 

En mi tiempo libre me gusta dirigir partidas de rol, tanto en tiendas especializadas de Barcelona como entre amigos. También organizo talleres de escritura terapéutica y sigo empeñado en escribir alguna novelilla de humor

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

