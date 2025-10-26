Alquila un superdeportivo de 12 millones de euros en Alemania, lo vende en Milán, llaman a la puerta y son los carabineros sorprendidos

Un coche de lujo valorado en 12 millones de euros, un Pagani Zonda Tricolore, ha sido incautado en un concesionario de Milán después de protagonizar una rocambolesca historia de alquiler, impago y reventa ilegal que ha sorprendido incluso a los propios Carabineros italianos.

Según informó el medio local MilanoToday, el superdeportivo (una de las tres unidades fabricadas en todo el mundo) fue alquilado en Alemania mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo, pero el arrendatario dejó de pagar las cuotas durante los últimos seis meses. Lejos de devolver el vehículo, decidió venderlo de forma ilegal a una empresa milanesa, que a su vez lo dejó expuesto en un concesionario de Via dei Missaglia, al sur de la ciudad.

El fraude fue descubierto gracias a la denuncia de un agente afgano de 33 años, empleado de la compañía alemana propietaria del coche, con sede en Núremberg. Tras comprobar el número de chasis, el hombre alertó a las autoridades de que el exclusivo Pagani Zonda Tricolore (un modelo personalizado y de edición ultralimitada) se encontraba en exposición en Italia.

La denuncia fue presentada ante las autoridades alemanas el pasado 23 de octubre, lo que activó una operación conjunta con las fuerzas italianas. El viernes por la tarde, los Carabineros de la Unidad de Radio Móvil de Milán acudieron al concesionario, verificaron la identidad del vehículo y procedieron a su incautación inmediata.

Según la investigación, el vehículo había sido entregado en depósito a la empresa milanesa como parte de una transacción privada, aunque los agentes sospechan que el comprador desconocía el origen ilícito del coche. El tribunal de Milán ha ordenado mantenerlo bajo custodia mientras se determina la responsabilidad penal del arrendatario y se evalúa la devolución a la empresa alemana propietaria.

El Pagani Zonda Tricolore es una auténtica joya automovilística. Fabricado por el prestigioso constructor italiano Pagani en honor a la Fuerza Aérea Italiana, su carrocería de fibra de carbono, su motor V12 de origen Mercedes-AMG y su diseño artesanal lo convierten en uno de los superdeportivos más exclusivos y caros del mundo. Su valor estimado (unos 12 millones de euros) refleja su rareza: solo existen tres ejemplares, todos ellos con características únicas.

El fenómeno de los superdeportivos de lujo y los robos internacionales

El caso del Zonda Tricolore ha reabierto el debate sobre el tráfico y la reventa ilegal de coches de alta gama en Europa, un fenómeno en crecimiento. Según datos de Europol, más de 60.000 vehículos de lujo fueron denunciados como robados o desaparecidos en la Unión Europea entre 2022 y 2024, muchos de ellos reubicados en otros países a través de empresas pantalla o falsificación de documentación.

En España, este tipo de delitos también ha ido en aumento (tal y como recoge LaVanguardia). La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en los últimos meses varias redes dedicadas a robar o importar superdeportivos con matrícula falsificada, especialmente en la Costa del Sol, Madrid y Barcelona. En septiembre, una operación conjunta entre España, Alemania y Bélgica permitió recuperar 26 coches de lujo (entre ellos Ferraris, Lamborghinis y Porsches) valorados en más de 15 millones de euros.