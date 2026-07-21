Ana, joven ganadera de Salamanca: "Todo el mundo cree que triunfar es hacerse funcionario y trabajar de 7 a 3. Yo prefiero trabajar todo el día en lo que me gusta" 

La sociedad contemporánea es eminentemente urbana. Desde hace décadas, la población se ha ido concentrando en las grandes ciudades, convirtiendo a las metrópolis en el sinónimo de oportunidades y desarrollo profesional.

Este fenómeno demográfico ha provocado la superpoblación de las urbes y, como daño colateral, la dramática despoblación del entorno rural. Cada vez hay menos jóvenes dispuestos a apostar por las duras labores del campo, , lo que ha desatado todas las alarmas en el sector agropecuario español.

Los ganaderos en activo son cada vez más mayores, una evolución lógica de la pirámide poblacional. El verdadero drama radica en que no hay suficientes jóvenes que den un paso al frente para tomar el testigo tras sus jubilaciones. Esta crisis estructural es lo que en el sector primario se conoce como la preocupante falta de relevo generacional.

El estallido de la pandemia como punto de inflexión

Para dar visibilidad a los valientes que deciden remar a contracorriente, el programa especializado Campo Salmantino, emitido en la cadena autonómica La 8 Salamanca, busca dar voz a quienes deciden continuar con las ocupaciones agrícolas. E

En una de sus últimas entregas, han charlado con Ana, una joven de 29 años que ha apostado su futuro a la ganadería tradicional como forma de vida.

La joven no esconde su absoluta pasión por el sector primario. Explica que, aunque durante un tiempo se dedicó a otras ocupaciones lejos de su hogar, siempre ha mantenido el cordón umbilical intacto con el campo. “Aunque he estado fuera y demás, pero siempre he estado un poco, no me he desligado nunca del pueblo”, afirma.

Ana detalla que el estallido de la crisis sanitaria mundial fue el empujón definitivo que necesitaba para instalarse en su municipio al cien por cien. “Es verdad que en pandemia yo estaba viviendo en Sevilla. Cuando empezó el COVID, me vine al pueblo y fue ahí cuando me planteé más en serio un poco lo de quedarme en el pueblo”, recuerda.

Triunfar no es fichar de 7:00 a 15:00 horas

Lejos de aspirar a una cómoda silla de oficina en la capital, Ana prioriza su salud mental y su vocación por los animales y la naturaleza.

“La verdad es que todo el mundo, pues lo que piensa que es triunfar es hacerte funcionario y trabajar de 7 a 3. Yo prefiero trabajar todo el día en algo que de verdad me gusta”, concluye la joven ganadera, rompiendo una lanza a favor del incalculable valor del trabajo rural.