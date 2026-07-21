La otra cara de las famosas Cuevas del Drach en Mallorca: "Qué pasada tío, ¡qué masificado está esto!"

Las Cuevas del Drach, uno de los grandes iconos turísticos de Mallorca, vuelven a estar en el centro del debate sobre la masificación turística tras la difusión de un vídeo compartido por la cuenta de Facebook Mallorca Viral.

Las imágenes, grabadas por una visitante con su móvil, muestran el interior del famoso complejo subterráneo completamente abarrotado de personas que están haciendo todas el mismo recorrido mientras se oye como la autora de la grabación se queja describiendo la agobiante situación.

"La otra cara de la cueva más famosa de Mallorca", resume la publicación que acompaña al vídeo. Mientras la cámara graba el espectacular espacio natural absolutamente repleto de visitantes, la chica no puede ocultar su sorpresa: "Qué cantidad de gente. Qué pasada, tío. ¡Qué masificado está esto!", comenta mientras avanza entre la multitud.

Un recorrido con el que muchos visitantes se han sentido identificados

Las imágenes muestran largas filas de turistas ocupando prácticamente todo el espacio disponible en el interior de las cuevas, una de las atracciones naturales más conocidas de Baleares y uno de los lugares imprescindibles para miles de personas que visitan la isla cada año.

En la publicación, Mallorca Viral asegura que las Cuevas del Drach "no escapan a la masificación turística que sufre la isla" y señala que el vídeo refleja "el impactante volumen de personas que abarrotan una de las atracciones más conocidas de Mallorca".

Según explica el texto que acompaña a la grabación, la escena vuelve a poner de manifiesto "la inmensa presión que soportan los lugares más emblemáticos" y cómo la experiencia de la visita se acaba viendo condicionada por la excesiva afluencia de público.

Un debate que va más allá de una simple visita

Más allá del impacto visual del vídeo, la publicación aprovecha para abrir un debate que cada verano cobra más fuerza en Baleares: cómo compatibilizar el éxito turístico con la conservación de los espacios naturales y la calidad de la experiencia de quienes los visitan.

En este caso, la cuenta plantea directamente una pregunta a sus seguidores: "¿Crees que se debería reducir drásticamente el aforo diario para proteger este entorno natural?", una cuestión que invita a reflexionar sobre la gestión de uno de los enclaves más significativos de la isla.

El vídeo vuelve así a situar sobre la mesa una conversación recurrente en la isla, donde la elevada afluencia de visitantes durante la temporada alta sigue generando problemas y alimentando el debate sobre los límites del turismo en algunos de sus espacios más populares (que cada vez son más).