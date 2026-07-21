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La otra cara de las famosas Cuevas del Drach en Mallorca: "Qué pasada tío, ¡qué masificado está esto!"
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La otra cara de las famosas Cuevas del Drach en Mallorca: "Qué pasada tío, ¡qué masificado está esto!"

Los mismos turistas no dan crédito.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen de las Cuevas del Drach.
Una imagen de las Cuevas del Drach.Getty Images

Las Cuevas del Drach, uno de los grandes iconos turísticos de Mallorca, vuelven a estar en el centro del debate sobre la masificación turística tras la difusión de un vídeo compartido por la cuenta de Facebook Mallorca Viral.

Las imágenes, grabadas por una visitante con su móvil, muestran el interior del famoso complejo subterráneo completamente abarrotado de personas que están haciendo todas el mismo recorrido mientras se oye como la autora de la grabación se queja describiendo la agobiante situación.

"La otra cara de la cueva más famosa de Mallorca", resume la publicación que acompaña al vídeo. Mientras la cámara graba el espectacular espacio natural absolutamente repleto de visitantes, la chica no puede ocultar su sorpresa: "Qué cantidad de gente. Qué pasada, tío. ¡Qué masificado está esto!", comenta mientras avanza entre la multitud.

Un recorrido con el que muchos visitantes se han sentido identificados

Las imágenes muestran largas filas de turistas ocupando prácticamente todo el espacio disponible en el interior de las cuevas, una de las atracciones naturales más conocidas de Baleares y uno de los lugares imprescindibles para miles de personas que visitan la isla cada año.

En la publicación, Mallorca Viral asegura que las Cuevas del Drach "no escapan a la masificación turística que sufre la isla" y señala que el vídeo refleja "el impactante volumen de personas que abarrotan una de las atracciones más conocidas de Mallorca".

Según explica el texto que acompaña a la grabación, la escena vuelve a poner de manifiesto "la inmensa presión que soportan los lugares más emblemáticos" y cómo la experiencia de la visita se acaba viendo condicionada por la excesiva afluencia de público.

Un debate que va más allá de una simple visita

Más allá del impacto visual del vídeo, la publicación aprovecha para abrir un debate que cada verano cobra más fuerza en Baleares: cómo compatibilizar el éxito turístico con la conservación de los espacios naturales y la calidad de la experiencia de quienes los visitan.

En este caso, la cuenta plantea directamente una pregunta a sus seguidores: "¿Crees que se debería reducir drásticamente el aforo diario para proteger este entorno natural?", una cuestión que invita a reflexionar sobre la gestión de uno de los enclaves más significativos de la isla.

El vídeo vuelve así a situar sobre la mesa una conversación recurrente en la isla, donde la elevada afluencia de visitantes durante la temporada alta sigue generando problemas y alimentando el debate sobre los límites del turismo en algunos de sus espacios más populares (que cada vez son más).

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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