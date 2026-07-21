Ni hoteles, ni ferris, ni habitantes: la 'Isla del Diablo' donde Grecia encerró a 20.000 presos políticos es hoy el mayor refugio de la foca monje del Mediterráneo

Durante décadas, la isla griega de Gyaros fue uno de los lugares más temidos del país. Utilizada como prisión para presos políticos y posteriormente como campo de tiro militar, este pequeño territorio del mar Egeo permaneció aislado del mundo durante más de medio siglo.

Sin hoteles, conexiones regulares en ferry ni población permanente, su nombre quedó ligado durante años a uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de Grecia.

Sin embargo, el abandono humano terminó dando paso a un sorprendente renacer de la naturaleza. Lo que un día fue conocido como la "Isla del Diablo" se ha convertido en uno de los santuarios marinos más importantes del Mediterráneo y en el principal refugio de la amenazada foca monje mediterránea, una de las especies más escasas del planeta.

De prisión política a isla fantasma

El aislamiento de Gyaros comenzó mucho antes del siglo XX, ya que desde época romana fue utilizada como lugar de destierro. No obstante, su etapa más dura arrancó en 1948, cuando el Estado griego expulsó a sus últimos 31 habitantes y transformó la isla en un penal destinado a encarcelar a opositores políticos tras la guerra civil.

Entre finales de la década de 1940 y la dictadura de los coroneles (1967-1974), más de 20.000 personas fueron enviadas a Gyaros, sobre todo comunistas, estudiantes, escritores y artistas. Muchos soportaron trabajos forzados, torturas y durísimas condiciones de vida en un complejo penitenciario levantado por los propios reclusos.

Tras el fin de la dictadura, la prisión dejó de utilizarse, aunque la Marina griega mantuvo la isla como campo de tiro hasta 2002. La ausencia de actividad turística y de nuevos asentamientos terminó convirtiendo a Gyaros en un lugar prácticamente inaccesible.

El inesperado paraíso de la foca monje

El cambio de rumbo llegó a comienzos de los años 2000, cuando un pescador fotografió a una foca monje del Mediterráneo descansando junto a su cría en una playa abierta, una imagen que los científicos creían prácticamente imposible debido a la extrema rareza de la especie.

Las expediciones posteriores confirmaron la existencia de una colonia de alrededor de 70 ejemplares adultos, considerada entonces la mayor del Mediterráneo. Lo más llamativo era su comportamiento: las focas habían recuperado la tranquilidad suficiente para criar en playas abiertas, en lugar de refugiarse en cuevas para evitar el contacto humano.

El prolongado aislamiento de la isla, unido a la escasa presión pesquera durante décadas, permitió que este mamífero encontrara un hábitat seguro. En 2019, Gyaros fue declarada Área Marina Protegida, reforzando la conservación de un ecosistema de enorme valor ecológico.

Un laboratorio natural para la conservación

Las aguas que rodean Gyaros albergan más de 130 especies marinas, además de tortugas, delfines, mantarrayas, tiburones y extensas praderas submarinas. En sus acantilados también anida una de las mayores colonias del mundo de pardela de Yelkouan, un ave marina amenazada cuya población representa alrededor del 15 % del total mundial.

La vigilancia mediante patrullas y sistemas de monitorización remota ha permitido reducir significativamente la pesca ilegal en los últimos años, favoreciendo la recuperación de los ecosistemas marinos. En abril de 2026, el Gobierno griego otorgó además a la isla el máximo nivel de protección ambiental para garantizar su conservación a largo plazo.

Actualmente, Gyaros simboliza una de las transformaciones más sorprendentes del Mediterráneo: un territorio marcado por la represión y el sufrimiento que ha terminado convirtiéndose en un refugio para algunas de las especies más amenazadas de Europa y en un ejemplo de cómo la naturaleza puede recuperar el espacio cuando desaparece la presión humana.