Aparca frente a la puerta peatonal de una casa, le dejan una nota y responde: "Tienes derecho a salir de casa, igual que yo a aparcar"

Aparcar puede convertirse en una pesadilla si vives en el centro de una gran ciudad. A veces, incluso se pueden dar historias destacables. Es el caso de un suceso ocurrido en los últimos días en la ciudad italiana de Cerveteri, al sur de ese país. Un vecino, después de intentar aparcar su vehículo sin éxito, decidió dejarlo frente a la puerta de una casa. Las quejas no tardaron en llegar.

"No creo que sea difícil dar un par de vueltas más", comienza el mensaje recogido por el periódico Il Mensaggero. "Yo tampoco aparco aquí, y no voy a aparcar delante de tu puerta. Es sólo de sentido común", critican. "Entiendes que la puerta es peatonal y eso es todo".

El conductor, al llegar y encontrar el mensaje en cuestión, no dudo en responder con inmediatez. No obstante, comienza pidiendo disculpas: "Antes que nada, quiero disculparme por las molestias que le he causado". "Pero también, quiero señalar que aparqué bastante lejos de su puerta, por precaución, ya que está prohibido por el Código de Circulación y pone en riesgo mi coche, que sobresale mucho más que los demás".

Pero no acabó ahí. "También me gustaría decirle que si no quiere que nadie aparque delante de su portón, simplemente pague la tarifa de entrada, que, no es una fortuna", sugirió. "Fui sensato al dejarle espacio para entrar y salir, en un lugar donde se puede aparcar con seguridad". El conductor prefirió mantenerse en el anonimato.

"Tienes derecho a salir de casa, igual que yo a aparcar", continúa. Además, "como vives allí, sabes muy bien que aparcar es un problema a partir de cierta hora, y te aseguro que siempre evito las puertas peatonales, incluso las que no tienen acceso para coches". "Pero cuando das tres vueltas a cada calle y no encuentras ninguna, si encuentro un sitio donde tenga derecho a aparcar, lo hago. Siempre respetando la movilidad de quienes viven allí, por supuesto", concluye. Este debate público ha causado sensación en ese país.