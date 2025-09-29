Aplazado el Valencia-Oviedo de esta noche por alerta roja en litoral Mediterráneo

El Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado de la suspensión del encuentro de LaLiga que esta noche debían disputar el Valencia y el Real Oviedo en Mestalla debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia de Valencia emitido por el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Las partes implicadas han acordado que el encuentro se celebre este mismo martes a las 20:00 horas.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, la situación en las próximas horas, se prevé "muy adversa" en el este peninsular. Este lunes dejará lluvias torrenciales y riesgo elevado de inundaciones en el litoral Mediterráneo y los acumulados durante todo el episodio podrían superar los 300 litros por metro cuadrado.

Hoy lunes se mantendrá la alerta roja hasta la madrugada en el litoral de la provincia de Valencia; riesgo extremo que ya no afecta a Tarragona ni Castellón, que han bajado el aviso a nivel naranja (riesgo importante).