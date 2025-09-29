La situación se prevé "muy adversa" en el Mediterráneo: el aviso de la AEMET para este lunes

La situación se prevé "muy adversa" las próximas horas por lluvias torrenciales y riesgo elevado de inundaciones en el litoral Mediterráneo, con acumulados durante el episodio meteorológico que podrían superar los 300 litros por metro cuadrado a causa de la borrasca, que sacude el este del país y que se traslada a Baleares.

Esta complicada situación es consecuencia del paso "de una vaguada en niveles medios y altos de la troposfera, que unido a la presencia de abundante humedad, favorece la formación de tormentas muy eficientes, capaces de dejar precipitaciones intensas en muy poco tiempo", ha advertido Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A partir del martes, "la inestabilidad se desplazará hacia las Islas Baleares, donde también se esperan precipitaciones muy intensas", ha precisado Del Campo para detallar que para mañana se ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en todo el archipiélago por lluvias que podrían acumular 50 litros en una hora o más de 100 litros en 2-3 horas.

Este lunes, en áreas del sur de Tarragona y del norte de la Comunidad Valenciana podrán registrarse más de 180 litros por metro cuadrado en apenas tres o cuatro horas mientras que en la provincia de Valencia, los acumulados podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas y alcanzar o rebasar los 300 litros a lo largo de todo el episodio.

Sin embargo, este episodio "se diferencia del ocurrido en octubre pasado, cuando las lluvias más abundantes se registraron en el interior y la riada afectó a zonas donde apenas había llovido y en esta ocasión el riesgo principal es de inundaciones in situ, allí donde se produzcan las precipitaciones más intensas".

El portavoz ha advertido también de la posibilidad de crecidas súbitas en cauces, ramblas y barrancos, y ha pedido a la población extremar la precaución y mantenerse informada a través de los avisos oficiales.