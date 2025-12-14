Asombro de los investigadores ante la especie desconocida descubierta que parece un experimento fallido

Un equipo internacional de investigadores ha experimentado un shock: descubrieron por primera vez una termita hasta ahora desconocida con un rasgo completamente único. Tal y como recoge el medio de comunicación Illustreret Videnskad, la cabeza del insecto "parece la de un cachalote", que es la ballena dentada más grande del mundo y el tercer animal más grande. El parecido es "casi macabro".

El estudio ha sido consultado por la revista ZooKeys, donde se explica que la térmita descubierta es "tan distintiva", que los investigadores estaban seguros de haber encontrado una especie completamente nueva. "Vista de perfil, la prominente parte delantera y la cabeza alargada de la termita son similares a las del cachalote", aseguran. Asimismo, "en ambos organismos la mandíbula inferior queda casi completamente eclipsada por la cabeza".

Según la publicación, la forma peculiar de la cabeza no solo llama la atención visualmente, sino que también constituye una función de defensa imprescindible para la termita.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el profesor Rudolf Scheffrahn, de la Universidad de Florida y líder del equipo de investigación, asegura que "como muchas otras especies, Cryptotermes mobydicki [nombre científico de la especie] utiliza su cabeza en forma de hélice para cerrar los estrechos pasajes de termitas en el árbol cuyas hormigas intentan invadir la colonia".

De este modo, se informa que la colonia fue encontrada a ocho metros de altura en un árbol muerto en una selva de América del Sur. "La anatomía inusual de la termita subraya tanto la enorme diversidad de la evolución de las termitas como el gran número de organismos desconocidos en la Tierra", reza la publicación. A día de hoy, los científicos conocen unas 3000 especies de termitas en todo el mundo, pero hallazgos como este muestran que nuestro conocimiento aún solo toca la superficie.