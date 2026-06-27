Aurora y Antonio, 33 años, compran una granja de cabras por 402.000 euros y ahora ganan menos que antes: "Dejas las 35 horas, pero ganas una libertad inmensa"

A los 33 años, Aurore y Antoine dejaron atrás "sus vidas anteriores". En una entrevista con Le Figaro, la pareja de emprendedores hablan de "una apuesta un poco loca", pero defienden que fue "cuidodosamente" pensada para cumplir con "la busqueda de la libertad". Su decisión: dejar la vida de ciudad y mudarse a una granja de animales.

"Durante mucho tiempo, me dije a mí misma que nunca sería agricultora", explica Aurore en sus declaraciones en el medio de comunicación. De niña, veía a sus padres, que trabajaban en el campo "incansablemente", "soportando las limitaciones del sector con la impresión de que realmente no podían ganarse la vida de forma digna".

Este fue el motivo por el que se pasó años viviendo en la ciudad. Primero, trabajo de ebanista, hasta a convertirse en guia turística. Su vida no le llenaba del todo, y esto fue determinante para tomar la decisión de mudarse al campo.

La versión de su marido es distinta. Tal como reza el diario francés, Antoine, era sargento del ejército. "Después de cuatro años, empecé a pensar en un cambio de carrera", cuenta. Gracias al programa Défense Mobile, está cursando una formación agrícola financiada por el ejército mientras conserva su salario.

El proyecto

Con la decisión tomada, desarrollaron entonces un proyecto paso a paso: hacerse cargo de una granja, trabajar juntos y controlar toda la cadena, desde la cría hasta la venta. "Queríamos autonomía y no depender de un jefe o de un desarrollo profesional decidido por otros", explica Aurore.

De hecho, tenían una idea de negocio muy clara. Ambos, buscaban una estructura a escala humana, sin empleados, con un circuito de comercialización ya establecido. El lugar no tardó en ser elegido, en la Drôme, al sur de Francia.

"Cuando lo visitamos, fue un auténtico flechazo. Los propietarios nos lo dejaron por 402.000 euros, incluyendo el equipo", explican. El 1 de julio de 2024, oficialmente, sustituyeron a un par de criadores de cabras que se jubilaban.

¿Cómo es su vida diaria?

En la actualidad, su rutina está bien delimitada. Antoine ordeña, pastorea y cuida de 120 cabras. Aurore, por su parte, se encarga de fabricar quesos y gestionar las ventas. Cada día, se producen alrededor de 400 quesos; en verano, hasta 600 en invierno.

"El ritmo es muy repetitivo. Desmoldamos lo que se hizo el día anterior y preparamos la producción del día siguiente. Los miércoles, nos encargamos de las entregas". Los días empiezan temprano: a las 05:30 de la mañana para Antoine y a las 09:00 de la mañana para Aurore, que se dirige a la fábrica de quesos tras dejar a sus tres hijos en el colegio.

En cuanto al salario, ganan unos 1.400 euros al mes por mantener el que ahora es su hogar. "Ganamos menos que antes, pero no necesariamente lo sentimos a diario porque nuestro estilo de vida también ha cambiado. Trabajamos mucho y tenemos menos gastos relacionados con el ocio o las salidas", defiende la joven agricultora.

"Cuando sostengo un queso en mis manos, sé exactamente lo que representa, el tiempo que tardó y el valor que creó. Esta satisfacción es difícil de encontrar en otro lugar", asegura la joven granjera.