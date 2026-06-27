Reactores nucleares enterrados a 1,6 km para alimentar centros de datos: así pretenden recortar costes eliminando el 70% del hormigón y el acero que exige una central

Los recientes avances tecnológicos ligados a la inteligencia artificial, los servicios en la nube y las infraestructuras digitales están creando una enorme demanda de energía a nivel mundial.

Es por ello que la empresa norteamericana especializada en tecnología nuclear, Deep Fusion, está planteando innovar en la metodología en que se obtiene energía. Así lo expone el medio alemán Focus, a través de uno de sus artículos.

La innovadora metodología propuesta por la empresa

La compañía norteamericana planifica dejar a un lado las centrales nucleares convencionales y le apostará a construir centrales subterráneas. Concretamente, se proyecta instalar reactores a 1.6 kilómetros bajo tierra.

De esta manera se pretende economizar significativamente costos. El acero y el hormigón representan una gran parte de los gastos para las centrales nucleares convencionales.

Por medio de innovadora estrategia, bajo suelo, se estima que se elimine alrededor del 70 % de estos materiales; así lo detalla la directora ejecutiva de Deep Fission, Elizabeth Muller.

En este sentido, la empresa detalla que aspectos tales como la profundidad, la formación rocosa y la columna de agua sobre el reactor están diseñados para suplir las costosas estructuras de protección. Además, los centros subterráneos tendrían una capacidad de potencia relevante, ya que llegarían a los 18.5 gigavatios.

La CEO y cofundadora de la compañía, Liz Muller, se muestra optimista respecto a la viabilidad y éxito del proyecto, en especial por el auge de la electricidad a escala global. “La creciente cartera de proyectos es una prueba del interés urgente en nuestro modelo de una milla de profundidad”, apunta.

“Los desarrolladores de centros de datos y otros socios de la industria necesitan una solución que se pueda implementar rápidamente. El reactor nuclear de gravedad se adapta perfectamente a estos requisitos”, complementa.

Finalmente, cabe mencionar que el programa está en fase piloto y Deep Fusion procurará contar con todas las licencias correspondientes para iniciar su actividad comercial entre el 2027 y 2028.