Una joven gallega hace las maletas, se va a Bali y vive en una villa de lujo por lo que pagaba de alquiler en España

Mujer disfrutando de una hermosa piscina privada en una villa de lujo en Ubud (Bali, Indonesia), rodeada de árboles y plantas tropicales, situada al borde de un valle brumoso.

Bali, la joya tropical de Indonesia, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Pero la isla ya no solo atrae a surfistas recién casados. En los últimos años, se ha convertido en el nuevo sueño de muchos trabajadores españoles que, cansados de los altos precios y la precariedad laboral en su país, deciden mudarse a este rincón del sudeste asiático para vivir y trabajar desde el paraíso.

Ese es el caso de Mery Freshh, una creadora de contenido gallega que se mudó a Bali hace poco más de un año y que comparte en redes sociales su experiencia viviendo en la isla. En uno de sus vídeos virales, resume lo que muchos sienten: "Si vienes de un país como España, aquí, por exactamente los mismos precios, te vas a poder permitir un nivel de vida bastante superior".

Mery explica que en Pontevedra pagaba 650 euros por un piso en el centro, mientras que en Bali, por esa misma cantidad, disfruta de una villa con piscina, servicios incluidos y mantenimiento diario. "Aquí tengo todo: agua, electricidad, wifi, limpieza, lavandería y mantenimiento de piscina y jardín", afirma.

El ahorro no se limita a la vivienda. La joven asegura que el ocio también supone un cambio sustancial. "Mi pareja y yo nos gastábamos una media de 40 o 50 euros en Pontevedra. Aquí, cuando salimos a cenar, nos gastamos una media de 15 euros", cuenta.

"Vivir aquí me ha cambiado la vida. Trabajo igual que antes, pero ahora cada día empieza con un baño en la piscina y acaba viendo el atardecer sobre el mar", concluye Mery.

Vivienda en Bali: de una habitación a una villa de ensueño

El coste de la vivienda es, sin duda, una de las razones que más pesan en la decisión de mudarse a Bali. Las opciones se adaptan a todos los bolsillos. Los locales suelen alquilar habitaciones conocidas como kost, simples pero funcionales, con precios que oscilan entre 700.000 y 7.000.000 rupias indonesas al mes (entre 40 y 400 euros), informa la plataforma Viajar en Bali, en función de las comodidades que ofrecen.

Para quienes buscan más privacidad, el alquiler de casas completas es la alternativa ideal. En Bali, los contratos suelen firmarse por uno o dos años y se pagan por adelantado. Una casa sencilla de dos habitaciones puede costar unos 35 millones de rupias al año (unos 2.100 euros), mientras que una villa de lujo con piscina ronda los 130 millones de rupias (alrededor de 7.800 euros anuales).

Comprar una propiedad no es tan sencillo. La ley indonesia no permite a los extranjeros ser propietarios del suelo, aunque sí pueden firmar contratos de arrendamiento de larga duración, de 30, 50 o incluso 100 años, también abonados por adelantado.

La ubicación influye de forma decisiva en el precio. Las zonas más demandadas, como Canggu, Uluwatu o Seminyak, son también las más caras, pero incluso allí el coste sigue siendo notablemente inferior al de cualquier gran ciudad española.

La vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles, según el barómetro de octubre de 2025 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con un 37,1% de menciones, siete puntos más que en el estudio anterior.

Este aumento en la preocupación se relaciona con el fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda ha subido un 70%. El País destaca que el valor de la vivienda libre ha aumentado un 12,2%, los alquileres superan los niveles de 2007 en todas las comunidades autónomas y la vivienda de segunda mano es más cara que hace 18 años.

Un mercado laboral en crecimiento y salarios muy desiguales

Pese a que el estilo de vida puede resultar muy económico, cabe destacar que los sueldos también son bajos. Expansión recoge que, en 2024, Indonesia estableció su salario mínimo interprofesional (SMI) en 296,7 euros mensuales, lo que equivale a un total anual de 3.560 euros, considerando el esquema habitual de 12 pagos al año que se aplica en la mayoría de los países.

Por eso, la fórmula del éxito para muchos españoles en Bali es mantener su fuente de ingresos en Europa. De ese modo, un sueldo español, situándose el SMI en 1.184 euros mensuales en 14 pagas y 1.381,33 euros en 12 pagas, se multiplica en valor real cuando se gasta en la economía local.

Aun así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que actualmente viven 801 españoles en El auge del turismo ha disparado la demanda de profesionales en hostelería, restauración, animación y transporte de pasajeros, sectores donde hablar idiomas puede abrir muchas puertas.

Trámites y visados: vivir legalmente en el paraíso

Para residir y trabajar en Indonesia de forma legal, es necesario un visado específico, según Indeed. Las empresas locales deben solicitar el VITAS (visado temporal de residencia), que una vez en el país se transforma en la tarjeta de permiso de residencia limitado (KITAS), válida de seis meses a dos años.

Los trámites pueden ser largos y requieren presentar documentación como el currículum, el pasaporte, el contrato laboral y la identificación de la empresa contratante. Indonesia es estricta con la inmigración laboral: solo se permite contratar a extranjeros si aportan un nivel de formación o experiencia que no esté disponible localmente.