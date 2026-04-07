El nuevo sistema de entradas y salidas de la UE causa estragos entre turistas: "Mi familia y yo perdimos el vuelo de vuelta desde Málaga"

El Sistema de Entradas y Salidas (EES) es un sistema informático automatizado que permite registrar a los ciudadanos de países que no son miembros de la Unión Europea y que viajan para una estancia de corta duración a algún país europeo.

El EES entró en funcionamiento en los aeropuertos de forma progresiva el pasado 12 de octubre. No obstante, este viernes 10 de abril es la fecha que la UE ha marcado como límite para aplicar plenamente este nuevo sistema de recogida de datos.

El medio de comunicación británico Daily Mail ha publicado un reportaje criticando las largas esperas y los problemas que está ocasionando la implementación del EES en los aeropuertos de la Unión Europea.

Basándose en testimonios de turistas británicos, desde el citado medio aseguran que "los aeropuertos principales de Alemania, Francia, Islandia, Grecia, Italia, España y Portugal se han visto especialmente afectados por el sistema".

Retrasos de varias horas

Una de las personas que ha participado en el reportaje de Daily Mail ha contado que "mi familia de cuatro miembros perdimos nuestro vuelo de vuelta a casa desde Málaga porque, aunque seguimos las recomendaciones del aeropuerto y llegamos tres horas antes de la salida, el mostrador de facturación no abrió hasta dos horas antes".

Por su parte, otro turista británico ha señalado que está pensando en dejar de viajar a países de la Unión Europea debido a los grandes retrasos que está ocasionado el EES en los aeropuertos. "Me estoy replanteando mis planes de vacaciones y viajes para este año y el próximo, después de haber estado en Praga en enero y en Cracovia este mes", ha expresado.

"El EES fue una pesadilla, tanto a la hora de entrar como de salir. A pesar de los grandes esfuerzos del excelente personal de ambos aeropuertos. Horas haciendo cola", ha añadido el turista.

Los 29 países que usan el nuevo Sistema de Entradas y Salidas de la UE

Estos son los países que utilizan el nuevo sistema EES de la UE: