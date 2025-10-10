Calles cortadas y afectaciones al tráfico el 12 de octubre en Madrid por el Desfile del Día de la Hispanidad 

El próximo domingo 12 de octubre Madrid acoge el desfile militar por el Día de la Hispanidad, un acto que se extenderá desde las 11:00 a las 14:00 horas, contará con la presencia de los Reyes y se prevé que afectará a la movilidad, con restricciones de tráfico a lo largo de la jornada.

El desfile arrancará en la glorieta del Emperador Carlos V (Atocha) para seguir por el Paseo del Prado, pasar frente a la Plaza de Cibeles, continuar por Paseo de Recoletos hasta alcanzar la Plaza de Colón.

De esta forma, este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, habrá cierres totales de tráfico entre las 7:30 hasta las 14:00 horas en las siguientes vías:

Plaza del Emperador Carlos V.

Paseo del Prado.

Plaza de Cánovas del Castillo.

Plaza de Cibeles.

Paseo de Recoletos.

Plaza de Colón.

Plaza de la Lealtad.

Antonio Maura, desde la Plaza de la Lealtad hasta Alfonso XII.

Ruiz de Alarcón, desde Montalbán hasta Academia.

Felipe IV, desde el Paseo del Prado hasta Moreto.

Alfonso XII, desde el Paseo de la Infanta Isabel hasta Montalbán.

San Germán, desde el Paseo de la Castellana hasta Poeta Joan Maragall.

Plaza de Murillo.

Espalter.

Sumado a ello, desde las 7:00 hasta las 15:00 horas aproximadamente de dicho día, también se prevén cortes en tráfico en:

Santa María de la Cabeza desde la Glorieta del Emperador Carlos V hasta Batalla del Salado.

Atocha desde San Eugenio hasta la Glorieta del Emperador Carlos V.

Paseo de la Infanta Isabel, desde la Glorieta de Carlos V hasta Alfonso XII.

Avenida Ciudad de Barcelona, desde el Paseo de la Infanta Isabel hasta Narciso Serra.

Serrano, desde el cruce con Armada Española hasta Marqués de Villamagna.

Génova con dirección hacia la Plaza Colón, desde dicha plaza hasta la intersección con Zurbano.

Lateral del Paseo de la Castellana entre Goya y Ayala.

Armada Española, entre la Plaza de Colón y Serrano.

Goya, entre el Paseo de la Castellana y Serrano.

Hermosilla, entre el Paseo de la Castellana y Serrano.

Ayala, entre el Paseo de la Castellana y Serrano.

Serrano, desde Armada Española hasta Ayala.

Paseo de la Castellana carriles que permiten el giro hacia Alcalá Galiano, esta última calle y Monte Esquinza.

Paseo de la Infanta Isabel.

Paseo de la Castellana desde la Plaza de Colón hasta la Plaza de Emilio Castelar.

Ruiz de Alarcón desde Felipe IV hasta Academia y la terraza frente a la Iglesia de San Jerónimo el Real.

Vías habilitadas y transporte público

Desde el Ayuntamiento de Madrid informan que se mantendrán operativo el acceso a la estación de Atocha por Méndez Álvaro, mediante rutas alternativas. Asimismo, se intentará mantener habilitado para el tráfico motorizado la glorieta del monumento a las víctimas del 11M para el acceso a la estación de Atocha, Alfonso XII y avenida Ciudad de Barcelona, por debajo del túnel desde avenida Ciudad de Barcelona a las Ronda de Atocha y viceversa, así como el paso transversal desde General Martínez Campos hacia Serrano y lateral del Paseo de Castellana. Se dejará libre la glorieta y la del Doctor Marañón permitiendo el paso transversal y el acceso al lateral de subida del Paseo de Castellana.

Por su parte, la mejor opción es moverse en metro el 12 de octubre durante estas franjas. Todas las líneas estarán operativas, siendo las más cercanas al recorrido Atocha, Estación del Arte, Banco de España, Retiro, Serrano y Colón. Por su parte, varias líneas de autobuses EMT podrán sufrir desvíos o limitaciones. Entre las líneas que transcurren por el recorrido del desfile se encuentran las las 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, C1, C2, 74, 85, 102, 141, 146, 150, Exprés Aeropuerto, C03 y E1.