Carlos, viticultor: "Antes mi abuelo bebía vino sin etiquetas y sabía de qué pueblo era cada botella, pero eso es algo que se ha perdido"

En el marco de las Denominaciones de Origen, el vino de Rioja es el más exportado de España. En cifras, el vino de Rioja supuso casi el 39% del volumen total de exportación de vinos con Denominación de Origen española en el año 2024.

En concreto, la Denominación de Origen de vino de Rioja está dividida en tres subzonas: Rioja Alta, con su centro en Haro, la Rioja Baja con su capital en Calahorra (y que incluye ocho municipios navarros) y la Rioja Alavesa con su capital en Laguardia.

Y esa es precisamente una de las reivindicaciones que han hecho recientemente numerosos profesionales en la feria de Viticultores Independientes de Rioja (V.I.R.), que los vinos de Rioja se diferencien, ya que ni por asomo todos son iguales.

El canal de YouTube The Wine Bunker ha viajado a la mencionada feria de viticultores de Rioja para poder hablar con algunos de esos miembros del sector. Uno de ellos, Carlos, ha sido muy claro sobre el giro que se debería dar a la hora de vender en el resto de España y en el mundo el vino de Rioja.

"Hay que recuperar los pueblos y la identidad"

Carlos, viticultor, ha destacado que "hay que recuperar los pueblos. Creo que es algo que se ha perdido en Rioja. A mí me hablaban mi padre y mi abuelo de cuando se juntaban a beber vinos y sabían de qué pueblo era cada vino".

"Allí no había etiquetas ni había nada, llevaban botellas de vino y sabían de qué pueblo era cada una. Creo que es algo que se ha perdido en Rioja. Se ha perdido el hecho de comunicarlo y lo han absorbido las grandes bodegas. Hay que recuperar los pueblos y la identidad", ha afirmado Carlos.

En ese sentido, el viticultor ha asegurado que "en un mercado como el de Madrid, se han quedado con ese vino de Rioja plano". Por lo tanto, "hay que reivindicar y poner encima de la mesa que hay mil vinos de Rioja".