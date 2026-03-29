Carme Trilla, experta en vivienda: "Estamos haciendo un retroceso hacia formas no dignas que creíamos superadas: el barraquismo de los años 50 está volviendo"

Para Carmen Trilla i Bellar, presidenta de la Fundació Hàbitat3 de Cohabitac, ver los últimos indicadores de vivienda en España es "muy desestimulante". Durante una charla con el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, asegura que "el recuento de personas en la calle en Barcelona que se hizo la semana pasada nos demuestra que el problema lejos de mejorar, empeora cada día".

Ella habla del "retroceso". "Nos estamos yendo hacia formas de vivienda no dignas, que son desde el alquiler de habitaciones que no tenemos cuantificado, un agujero negro desde el punto de vista estadístico", explica. "¿Cuánta gente está ahora viviendo compartiendo vivienda?", cuestiona. "Las personas están viviendo en ese resurgir en unas formas de barraquismo, como el conocido en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado", agrega.

En el panorama, dice, "lo que se nos exige es ser mucho más proactivos, mucho más potentes en dar respuesta", explica. Ella cree que las Administraciones no deben ser complacientes cuando explican lo que hacen o lo que van a hacer en materia de vivienda.

En esta línea, dice, "parecen relativamente satisfechos de lo que pueden hacer, y yo creo que no pueden estar satisfechos de esta exigencia muy superior". Ell asegura que cada día que pasa empeora porque "es un problema de calibre tan estructurals que exige apuestas que nos permitan agilizar procesos, nos permitan trabajar de forma mucho más radical en dar respuestas".

El precio de la vivienda, en máximos

En 2025, el precio de la vivienda superó el maximo de la burbuja inmobiliaria, ascendiendo a un 12,7%. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados a principios de este mes de marzo, esta nueva subida encandena 12 años al alza.

Durante el año pasado, el precio de la vivienda mostró ligeros incrementos conforme avanzaba el ejercicio, aunque el índice se estabilizó con una subida del entorno del 12%. Así, en el primer trimestre de 2025 el precio de la vivienda se encareció un 12,2 % interanual, en el segundo un 12,7 %, en el tercero un 12,8 % y en el cuarto un 12,9 %.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,9% de media anual en 2025, mientras que la nueva lo hizo un 11,3%. En ambos casos, se trata de los mayores aumentos en 18 años, cuando arranca la serie de esta estadística.