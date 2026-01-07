Carmine, italiano viviendo en Albania: "Los alquileres también son asequibles, alrededor de 300 € al mes, al igual que los suministros"

Cada vez más pensionistas italianos miran hacia Albania como destino para empezar una nueva etapa de vida. Uno de los referentes de este fenómeno es Carmine Iampietro, un jubilado de 75 años originario de Apulia que lleva una década viviendo en Durrës junto a su esposa. Hoy es el presidente de la Asociación Italiana de Pensionistas en Albania (APIA) y una figura clave para quienes desean trasladar allí su residencia y disfrutar de una pensión libre de impuestos.

Tras 48 años trabajando como mecánico de motocicletas en Novara, Carmine decidió en 2015 cargar su autocaravana y cruzar el Adriático sin billete de vuelta. “La razón no es solo económica”, explica, “aunque aquí la pensión italiana llega íntegra porque no se pagan impuestos”. Para él, el atractivo del país va mucho más allá del dinero.

Seguridad, calidad de vida y precios bajos

Carmine destaca la sensación de seguridad como uno de los grandes valores de Albania. “Puedes pasear por la calle de noche sin miedo. Aquí el castigo es seguro y no hay descuentos para quien comete un delito. Para una persona mayor, eso es tranquilidad y serenidad”, afirma según recoge el medio italiano Corriere Della Sera.

A ello se suman las playas, el clima, la hospitalidad de la gente y un coste de vida muy inferior al de Italia. Los precios cotidianos son uno de los factores que más sorprenden a quienes llegan. “Salir a cenar es baratísimo. El otro día comimos cabra con amigos y gastamos solo 15 euros por persona en una cena completa. Algo impensable en Italia”, cuenta.

Vivienda al alcance de la pensión

En 2013, Carmine compró una vivienda en Durrës, a pocos pasos del mar, en una zona que describe como “muy parecida a la costa de Romaña”. Hoy, quienes buscan comprar un apartamento en zonas residenciales se encuentran con precios de entre 1.100 y 1.300 euros por metro cuadrado, aunque reconoce que cuando él compró eran incluso la mitad.

Para quienes prefieren alquilar, las cifras siguen siendo muy atractivas. “Los alquileres también son asequibles, alrededor de 300 euros al mes, al igual que los suministros”, explica. Electricidad, gas, agua y wifi suelen sumar unos 100 euros mensuales, lo que permite mantener gastos fijos muy contenidos.

Una comunidad en crecimiento

El número de pensionistas italianos en Albania se ha disparado en los últimos tres años. Antes de 2021, apenas eran unos 300. Hoy, según los datos del registro AIRE, rondan los 3.000. El cambio se produjo tras la aprobación de la ley que exime del pago de impuestos a las pensiones de ciudadanos europeos que se establecen en el país. “Vienen de todas las regiones de Italia, también muchos de Apulia, que está a solo media hora de vuelo”, explica Carmine. La comunidad, asegura, es muy unida.

La clave del atractivo albanés está en la fiscalidad. “Si en Italia una pensión de 1.500 euros brutos se queda en 1.150 netos, aquí los 1.500 llegan limpios”, subraya Iampietro. Y no solo se trata de pensiones bajas: también hay jubilados con ingresos superiores a 50.000 euros anuales que han decidido mudarse.

Aunque la inflación también ha afectado a Albania, los precios siguen siendo más bajos que en Italia. Gracias a ello y al ahorro fiscal, muchos pensionistas pueden permitirse una vida cómoda, incluyendo sanidad privada, que ofrece un servicio de calidad a precios accesibles.