Cavan un túnel para robar electricidad por valor de 200.000 euros, pero no contaban con el olfato de la Policía para oler problemas 

La policía catalana descubrió una de las mayores plantaciones de marihuana de Cataluña tras seguir el rastro de un sospechoso consumo eléctrico, uno de los principales indicios en este tipo de delito. La operación se llevó a cabo el pasado martes 28 de octubre en L’Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona, y terminó con la detención de cuatro hombres y la incautación de más de 5.000 plantas de cannabis.

Según los Mossos d’Esquadra, los agentes vigilaban desde hacía tiempo una nave industrial donde se detectó una actividad inusual y un gasto energético desproporcionado. Al inspeccionar el edificio, hallaron una plantación de unos 300 metros cuadrados equipada con un sofisticado sistema de ventilación y climatización.

"Desmantelamos una plantación de marihuana en L'Hospitalet de Llobregat y detuvimos a cuatro hombres. Tenían 5.140 plantas en un espacio de 300 m², con un sistema de ventilación de gas que aceleraba el crecimiento y neutralizaba el olor. Defraudaron a la red eléctrica con más de 194.000 euros", afirmaron los agentes vía 'X' (antes conocido como Twitter).

Los investigadores descubrieron que el grupo había conectado ilegalmente la instalación a la red eléctrica (algo habitual y recurrente en estos casos) lo que les permitió mantener la producción sin levantar sospechas durante meses. Para acceder al recinto sin ser vistos, los sospechosos excavaron un túnel de metro y medio de profundidad bajo la carretera.

Dos de los implicados fueron arrestados durante el registro del almacén, mientras que los otros dos fueron detenidos poco después. Todos los detenidos tienen entre 27 y 30 años y fueron puestos a disposición judicial en L’Hospitalet. La policía catalana calcula que el fraude eléctrico supera los 194.000 euros, lo que eleva el valor total de la operación ilícita a más de 200.000 euros.