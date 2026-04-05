El choque cultural de una asturiana con la gente del sur: "Pensé que era un mito, pero es 100% verídico"

En España somos muy dados a tirar de tópicos y estereotipos. El más clásico de todos es el que divide el carácter del país en dos: los del norte, con fama de ser mucho más directos, nobles y reservados; y los del sur, a los que siempre se asocia con el salero, la efusividad y la extroversión pura y dura.

Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son realmente tan diferentes ambas regiones a la hora de hacer vida normal? Carmen, una joven asturiana que ha dejado "la tierrina" para instalarse en Sevilla, ha querido despejar estas dudas a través de su cuenta de TikTok, donde ha compartido los choques culturales que ha vivido en sus propias carnes desde que pisó la capital andaluza.

El sagrado ritual del desayuno

El primer gran contraste que ha dejado a la creadora de contenido con la boca abierta tiene lugar a primera hora de la mañana. “Aquí hay una cultura y una tradición del desayuno que yo no he visto en ninguna otra parte de España”, comenta.

"Tú vas a cualquier bar que te encuentres debajo de tu casa y tienen como mínimo 10 o 15 opciones de desayunos y de tostadas. Es una cosa maravillosa", manifiesta.

La influencer subraya subraya que, en el norte, la carta matutina es muchísimo más escueta. “Yo cuando iba a desayunar en Asturias tenía la opción de tostada con tomate; igual tenías una con jamón, con suerte, o un bollo”, agrega.

La simpatía del sur: de mito a realidad

En cuanto al trato diario con los vecinos, la asturiana se rinde ante la calidez de los andaluces. "No sé si es por el buen tiempo o por qué, pero la gente es muchísimo más agradable y muchísimo más feliz que en el norte de España. Yo pensé que era un mito, pero es 100 % verídico", confiesa.

El curioso 'protocolo' del Cola Cao

Sin embargo, el detalle más costumbrista y divertido llega a la hora de pedir una de nuestras bebidas más icónicas. Carmen hace especial hincapié en el curioso protocolo de los camareros andaluces a la hora de pedir el icónico Cola Cao.

"Yo de toda la vida, cuando he ido a un bar y me he pedido un colacao, me daban un vaso de leche con el sobrecito de colacao para que yo metiese el colacao”, sostiene.

“Aquí te echan ellos la cantidad que consideran adecuada o, en su defecto, te traen el bote entero de ColaCao para que tú te eches el ColaCao que quieras”, complementa.

Para terminar, y curándose un poco en salud ante posibles críticas, Carmen aclara que todas estas observaciones se basan puramente en su vivencia personal. “Esto está basado en mi experiencia. Lógicamente, no he conocido a todas las personas de España, ni he visitado a todos los bares ni todos los pueblos del mundo", concluye.