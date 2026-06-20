Cobran 2,20 euros la hora: miles de indios se graban doblando ropa, haciendo café o cortando mangos para enseñar a los robots que algún día harán su trabajo

Uno de los robots humanoides que ha competido en la media maratón de Pekín.

La era de los robots humanoides está a punto de llegar. En India, el país más poblado del planeta, miles de personas anónimas contribuyen cada día a la revolución de la IA entrenando y alimentado estos futuros robots inteligentes con los llamados datos egocéntricos, que reproducen movimientos humanos, recogidos por cámaras, gradas de vídeo o simples teléfonos móviles.

Según avanza Ouest France, las tareas son de los más sencillas. Doblar la ropa, preparar un cafe o un bocadillo.... Ravi Shankar, gerente de una empresa que se dedica a entrenar los futuros robots, se ha trasladado indefinidamente a Estados Unidos para estar "lo más cerca posible" de los gigantes tecnológicos como Amazon, que utliza sus servicios.

Sin embargo, al otro lado del mundo, en los talleres de una fábrica textil en la ciudad de Karur (Tamil Nadu), sus empleados están equipados con cámaras digitales, fijadas a sus cabezas, que registran cada uno de sus movimientos al planchar, etiquetar o empaquetar.

El caso de Rani N, de 21 años, es revelador. Esta ingeniera produce 90 vídeos al día y actualmente se dedica al arte de "doblar una toalla". "Estoy sentada aquí, mañana estaré ahí", describe, en unas declaraciones al periódico francés, a la par que señala los diferentes rincones de la sala donde opera. Un trabajo que no siempre es emocionante pero sí "tolerable", dice la joven.

Según el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, en unos datos recogidos por el medio de comunicación, el mercado global de robots humanoides impulsados por la inteligencia artificial, podría alcanzar los 38.000 millones de dólares para 2035.

"Un centro global de anotación"

"India quiere convertirse en un centro global de anotación", confirma Aditi Surie, experta del Instituto Indio de Infraestructura Humana (IIHS) en Bangalore, la capital tecnológica india. "Es muy probable que los servicios de recogida de datos se multipliquen allí", adelanta, en unas declaraciones a Ouest France.

Para justificar su posición recurre a los datos: India ha anunciado más de 200.000 millones de dólares en inversiones en su territorio en los últimos meses, desde grandes centros de datos hasta fábricas de chips. "Se ha prestado poca atención a cómo la IA podría servir a los 490 millones de trabajadores informales de la India, que son la base de nuestra economía", añadió.

Sin embargo, Ravi Shankar se muestra escéptico y pone el foco en la temporalidad de estos empleos. "Algunos trabajos desaparecerán y serán entregados a la máquina, pero eso es para que los humanos puedan hacer cosas más interesantes", termina.