Manu Sánchez sentencia a Feijóo tras utilizar la palabra "cáncer" para referirse al absentismo laboral: "Es de una torpeza tremenda"

Las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo ha dejado todo tipo de reacciones entre la derecha y la izquierda política. La avalancha de críticas al líder del PP ha provocado que en Génova, 13 salgan al paso para matizar sus palabras.

El daño, no obstante, ya está hecho. Uno de los últimos en dar su opinión al respecto ha sido el humorista y presentador Manu Sánchez, que ha intervenido este jueves en Mañaneros 360 para hacer un repaso a la actualidad nacional e internacional.

Preguntado por si estamos ante "el triunfo de la mentira" por el matiz que han hecho en el PP respecto a las palabras de Feijóo, Manu Sánchez ha sido muy claro. "La hemeroteca no es caprichosa, es reveladora. Y cuando alguien dice algo, lo ha dicho", ha afirmado.

"Es muy peligroso tildar de sospechosos a los trabajadores y trabajadoras que está de baja con prestaciones, que les ha costado mucho esfuerzo tener y que la democracia garantiza", ha añadido Manu Sánchez.

"Que dejen el cáncer para los que lidiamos con él"

Respecto a la utilización de la palabra "cáncer" para referirse al absentismo laboral, el presentador de El perro andaluz ha dicho que mejor "dejar el cáncer para los que andamos lidiando con él".

"Es de una torpeza tremenda. Creo que tampoco pasa nada por salir al día siguiente y decir 'oye, no me expresé bien, no era esto lo que quería decir...'. Sería más sano que decir no fue lo que dije, enmerdarlo todo y enfangarlo", ha opinado.

Para Manu Sánchez, Feijóo se equivoca totalmente y busca "dividir" y eliminar "la lucha de clases" para enfrentar a los trabajadores. "En esa jugada andan. Que el obrero sea sospechoso de cogerse una baja me parece torpe y seguramente peligroso", ha añadido.

Por último, el cómico ha sentenciado asegurando que "los del estamento de arriba" buscan "convencer al obrero de que el problema que tiene es otro obrero" y que "el problema que tiene alguien que está esperando una ayuda es otro alguien que la está esperando".