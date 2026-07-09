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Ya son 40 los españoles fallecidos por el doble terremoto de Venezuela, según Exteriores
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Ya son 40 los españoles fallecidos por el doble terremoto de Venezuela, según Exteriores

En total, ya hay más de 3.811 víctimas de este doble terremoto. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela)
Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela)EFE

El balance de víctimas españolas por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio continúa empeorando. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que la cifra de fallecidos asciende ya a 40, cuatro más que en el último recuento oficial.

En una entrevista concedida al canal Telecinco, Albares ha detallado que, por el momento, permanecen desaparecidos 138 ciudadanos españoles, mientras que otras 11 personas han sido localizadas con vida bajo los escombros. Mientras tanto, los equipos de rescate mantienen sus esfuerzos centrados en estas labores de búsqueda.

El político también ha querido recordar que el hospital de campaña desplegado por España ya se encuentra plenamente operativo y presta asistencia sanitaria a una media de 200 personas cada día, en apoyo a la población afectada por el desastre. En total, ya hay más de 3.811 víctimas de este doble terremoto.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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