Inspección de horror en Granada: cierran un local con insectos, carne sin etiquetar y droga

La Policía Local de Granada ha precintado un negocio de comida rápida después de encontrar graves irregularidades en la cocina y descubrir, además, una plantación de marihuana y distintas sustancias estupefacientes en la trastienda.

Durante la revisión de la zona de preparación de alimentos, los agentes detectaron la presencia de insectos, carne y otros productos sin etiquetar, salsas sin identificar, frigoríficos fuera de funcionamiento y freidoras con el aceite en un avanzado estado de degradación. A ello se sumaba una acumulación de grasa en numerosas superficies de la cocina, reflejando un importante deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias.

La inspección se complicó cuando los policías intentaron acceder al resto del establecimiento. En ese momento se encontraron con un perro de una raza potencialmente peligrosa que custodiaba el acceso a la trastienda.

Encontraron en una habitación marihuana, cocaína, MDMA y metanfetamina

Mientras la unidad de Medio Ambiente evaluaba las irregularidades del local, los agentes descubrieron una habitación acondicionada para el cultivo interior de marihuana. Con el apoyo de la Unidad de Intervención, localizaron un total de 88 plantas, además de un enganche ilegal a la red eléctrica.

El registro también permitió intervenir más de 80 gramos de cocaína, MDMA, metanfetamina, varias balanzas de precisión y cerca de 7.000 euros en efectivo. Como resultado de la actuación, la Policía Local detuvo al responsable del establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro por defraudación de fluido eléctrico. El negocio ha quedado precintado.