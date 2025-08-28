Contención, mejoras y realojos: tregua en los incendios de Castilla y León y Galicia

Vista aérea de la superficie calcinada por el incendio forestal en A Mezquita (Ourense), que quemó más de 10.000 hectáreas.

La tregua, ahora, sí que es real. Los incendios que aún quedan activos en España se están conteniendo, mejorando y hasta extinguiendo y, con ello, llegan los realojos de las personas desalojadas. Castilla y León y Galicia, las dos zonas más afectadas en este momento, empiezan a respirar. La esperanza, con campo y bosque quemado de fondo, resurge.

Esta misma mañana se ha informado de que la evolución de los incendios en Castilla y León es favorable, gracias a la bajada de temperaturas y al buen comportamiento del viento, lo que ha permitido realojos, aunque siguen activos y en nivel 2 de gravedad seis fuegos entre León y Zamora, y preocupa el de Fasgar, reactivado anoche con virulencia. La lluvia salvadora ayudó a inicios de la semana, pero el viento volvió a complicar las cosas. Ahora, a esta sí, se va calmando.

Las fuertes rachas de viento llegaron a descontrolar las llamas a última hora de la jornada en Fasgar, que rompieron todas las defensas, en este fuego que se combate en dirección única con el de Igüeña, cuya evolución es favorable, lo mismo que la de los incendios de Garaño y Anllares del Sil, que ya están perimetrados.

Estos cuatros fuegos se encuentran en índice de gravedad potencial 2, junto con el de La Baña, en León, y el de Porto, Zamora, en los que los trabajos de extinción también han avanzando en las últimas horas, de modo que La Baña está estabilizado y el de Porto se ha reducido de tres a dos frentes y uno está controlado.

La preocupación de los operativos siguen siendo las reproducciones sobrevenidas por fuertes rachas de viento, y cambios de dirección, si bien en la mayor parte de los incendios ayer se pudieron controlar sin mayores problemas, salvo en el de Fasgar, donde el trabajo de la noche ha sido intenso.

La buena evolución de los incendios ha permitido en las últimas horas realojos tanto en Zamora como en León, de modo que en la provincia zamorana ya no quedan municipios evacuados, y en la leonesa solo dos localidades, con 44 vecinos, aunque los pueblos afectados por el incendio de Fasgar están confinados.

Este jueves se espera una nueva bajada de temperaturas, lo que ayudará previsiblemente a mantener esa evolución favorable en las labores de extinción, al aumentar también la humedad nocturna, pero toda la atención está en el viento, que fue el responsable de la reactivación el martes del fuego de Anllares del Sil.

En nivel 1 de gravedad potencial se mantiene en Llamas de Cabrera y Barniedo de la Reina, en León, y Cardaño de Arriba, en Palencia, y son otros siete los fuegos activos y bajo vigilancia, entre ellos, algunos de los que han estado en nivel 2 estas últimas semanas como los de Yeres, Molezuelas de la Carballeda, Canalejas, Gestoso o San Pedro de Cansoles.

En la plataforma de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León se mantienen, igualmente, casi una veintena de fuegos controlados, pero bajo vigilancia, y esta mañana se ha dado por extinguido el incendio de Resoba, declarado el 10 de agosto en la Montaña Palentina.

Sí, por mucho que digan los negacionistas, el cambio climático también explica la virulencia de la última ola de incendios El aumento de las temperaturas no provoca los incendios ni las danas pero sí es un factor clave para entender su cada vez mayor intensidad. Los científicos avisan: "Tendremos cada vez fenómenos meteorológicos más extremos".

Dos semanas de batalla

Por su parte, la ola de incendios que azota Galicia desde hace dos semanas parece que empieza a dar tregua también. Este miércoles se ha conseguido extinguir el incendio que afectaba al ayuntamiento lucense de Carballedo.

Además, se ha conseguido estabilizar uno de los focos activos de Ourense, el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que comenzó el lunes, día 18, y entró a Galicia desde Castilla y León, y que calcina 5.000 hectáreas.

Medio Rural ha notificado también el control de los fuegos de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas); y el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas);

Así se desprende de la última información trasladada por la Consellería do Medio Rural, que recoge que continúa activo el incendio de A Pobra do Brollón, que continúa en 900 hectáreas.

En cuanto a la provincia de Ourense sigue activo el fuego de Avión, en la parroquia de Nieva, que se inició en la tarde de este pasado domingo, afecta a un total de 250 hectáreas, según las últimas estimaciones.

De otro modo, permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas); el de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas); y el de Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas).

Asimismo, se mantienen controlados los fuegos de Maceda (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); y el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).