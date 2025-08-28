La situación general de los incendios mejora, aunque preocupan varias reactivaciones

La situación de los incendios mejora, pero no lo suficiente. Trece incendios forestales, dos menos que el martes, se mantienen en Situación Operativa 2, en estado de alerta con riesgo alto, y la evolución general es positiva. Sin embargo, en la provincia de Lugo la situación es desfavorable y en León el fuego de Fasgar se ha vuelto a descontrolar.

Las buenas condiciones meteorológicas ofrecen una "ventana de oportunidad de 48 horas" determinantes para acabar con los fuegos, ha dicho la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, durante la reunión diaria del Comité Estatal de Coordinación (Cecod).

Los reyes, por otra parte, han iniciado en Sanabria (Zamora) su recorrido por algunos de los lugares más afectados para conocer de primera mano la situación y este jueves se desplazarán a zonas de Ourense (Verín, Monterrei y Cualedro), donde se reunirán con autoridades, ganaderos y vecinos.

Dos fuegos activos en Galicia

El incendio de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, en Ourense, ha quedado estabilizado este miércoles y solo quedan dos fuegos activos en Galicia: el de A Pobra do Brollón, en Lugo, ya con la situación 2 desactivada, y el de Avión, en Ourense.

Según informa la Consejería de Medio Rural, el incendio de Carballeda de Valdeorras, que también afectó al municipio de A Veiga, ha sido perimetrado hacia las 21 horas tras haber calcinado 5.000 hectáreas.

Sí, por mucho que digan los negacionistas, el cambio climático también explica la virulencia de la última ola de incendios El aumento de las temperaturas no provoca los incendios ni las danas pero sí es un factor clave para entender su cada vez mayor intensidad. Los científicos avisan: "Tendremos cada vez fenómenos meteorológicos más extremos".

En León, el fuego de Fasgar está "fuera de capacidad de extinción"

Esta tarde el incendio que desde hace 19 días arde en Fasgar se ha vuelto a descontrolar y está "fuera de capacidad de extinción", ha informado la Asociación de Trabajadores de las Brigadas Forestales (BRIF), del Ministerio de Transición Ecológica.

La Consejería de Medio Ambiente ha indicado que, pese a la evolución positiva que estaba teniendo este fuego, la "enorme sequedad" del combustible ha provocado un "comportamiento extremo" de las llamas en este incendio de nivel dos, al igual que en sus otros dos focos: Igueña y Colinas del Campo de Martín Moro.

Los cinco pueblos zamoranos que fueron evacuados el lunes por el incendio de Porto (Zamora) han sido realojados este miércoles por la tarde, aunque deberán permanecer confinados en sus casas. Se trata de las localidades de Escuredo, San Ciprián, Coso, Rábano y Barrio de Rábano. Una veintena de cuadrillas terrestres, junto a una brigada especializada, ocho autobombas, dos retenes de maquinaria y los primeros medios aéreos siguen luchando contra el incendio.

Respecto al incendio de Garaño, en La Magdalena, se ha avanzado en la perimetración por la zona de Mora de Luna con contrafuegos y tácticas para evitar su expansión, mientras se mantiene la intervención con medios aéreos y terrestres.

La Junta de Castilla y León ha publicado este miércoles una primera estimación de las zonas afectadas desde el 18 de julio hasta el 26 de agosto, y según sus cálculos han ardido 141.131 hectáreas de terreno de provincias de esta comunidad, especialmente afectada en León y Zamora.

Evolución favorable en Asturias, pese a un nuevo foco

Asturias cuenta con cuatro incendios activos. Entre ellos, el que más preocupa es el de Ibias, mientras que en Degaña quedan focos de baja intensidad, en el de Genestoso en Cangas del Narcea se trabaja en labores de remate y liquidación y el de Caunedo/Gúa/Perlunes en Somiedo está "muy estabilizado".

En el caso de Ibias, se trabaja en el anclaje del incendio sobre los cortafuegos existentes, tanto en los dos flancos como en la cabeza, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado.

Asturias cuenta, además, con dos incendios estabilizados en Cabrales y Tineo.