Convierte esta función oculta en tu aliada y conseguirás que la lavadora se limpie prácticamente sola

"Limpieza de tambor". Estas tres palabras puede que no suenen a muchos pero, sin saberlo, son esenciales para ahorrarse muchos problemas. Las lavadoras, aunque su tarea principal sea lavar la ropa, también deben lavarse a sí mismas, no solo por higiene sino también para prolongar la vida útil del electrodoméstico y evitar malos olores.

Hay quien cree que las lavadoras se limpian al mismo tiempo que lavan la ropa, durante los ciclos de lavado, pero no es así. Con el paso del tiempo, dentro del tambor pueden acumularse restos de detergente, cal y también suciedad que, todo junto, puede conllevar moho, mal olor y un desgaste de la propia lavadora.

Es por eso que desde hace ya unos años todos los fabricantes de lavadoras han incorporado ya en su mecanismo una función de autolimpieza del tampor. Hay algunas que tienen directamente esa función, "Limpieza del tambor", y otras que pueden activarla mediante la presión simultánea de las teclas "Lavado intensivo" y "Antiarrugas" o el boton "Enjuague" durante unos segundos.

Lo bueno es que el modo de autolavado no necesita ningún tipo de añadido. Lo único que hace la lavadora es utilizar agua a muy alta temperatura y un movimiento muy fuerte del propio tambor para eliminar todos los residuos.

¿Que tu lavadora es antigua y no tiene este modo? Bueno, la limpieza del tambor continúa siendo esencial y, por suerte, existen métodos caseros y tradicionales que son igual de útiles: el bicarbonato de sodio o la levadora en polvo. Incluso es posible utilizar vinagre, eso sí, con cierta precaución, ya que mucha cantidad puede dañar la goma.

Según los expertos, ya sea con lavadoras modernas o antiguas, lo recomendable es limpiar el tambor al menos una vez al mes, además de dejar la puerta abierta siempre después de cada lavado para favorecer su ventilación.