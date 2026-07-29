Los lectores de 'El HuffPost' también hacen balance del curso político: estas son las asignaturas pendientes para septiembre

Pedro Sánchez ya ha hecho su particular balance de fin de curso político. El presidente del Gobierno dejó claro este martes que su aspiración es agotar la legislatura. También reivindicó a su esposa y a su hermano, frente a quienes hablan de ellos como "la mujer y el hermano de Pedro Sánchez". "Son Begoña Gómez y David Sánchez", zanjó desde una rueda de prensa en La Moncloa.

Todo el mundo se ha acostumbrado, pero esta rueda de prensa semestral de balance de curso no siempre se ha producido. Fue el propio Sánchez quien empezó a hacerla hace años, y siempre es un imán de titulares. Pero en El HuffPost ya intuimos qué cosas oiremos en eventos como este. Por eso seguimos apostando por poner el oído en otro sitio: en los lectores, en la comunidad que construye este medio cada día.

Hemos vuelto a oír hablar al presidente del pacto de Estado por cambio climático, criticando a los negacionistas que se oponen a ello, también reivindicar que la tasa del paro haya bajado a menos del 10% por primera vez desde 2008 e incluso sacar a colación el precio de la luz. Eso sí, hay asignaturas que se van a septiembre y el Ejecutivo ya da visos de ello: también esta semana el Ministerio de Vivienda reconocía que el esperado real decreto con la nueva prórroga de los alquileres se iría a septiembre.

Ya conocemos el balance del curso de Sánchez; el penúltimo de la legislatura. ¿Qué opinan los lectores de El HuffPost de cómo ha sido este curso? Más de 700 lectores han respondido a la pregunta: el 57% de ellos le da un notable al curso. Cree que el Gobierno "avanza notablemente (pese a todo)". El 17,6% de los encuestados le dan un sufi al Consejo de Ministros: "progresa adecuadamente (dentro de lo que cabe)".

Hay un 16% de encuestados que le dan incluso el sobresaliente al Gobierno, mientras que el 5,2% responden directamente con una notita en la agenda y una cita de tutoría con los padres. El 3,7% creen que Sánchez y sus ministros están para repetir curso.

Sánchez saca un notable, pero no es el único que se va con pendientes a septiembre

Pero las preguntas que lanzábamos desde El HuffPost no iban únicamente encaminadas a pensar sobre el papel del Gobierno, claro. Por ejemplo, la mayoría de los lectores sí concede que es el Ejecutivo central el principal responsable de que el año político haya sido el que haya sido (parezca bueno, malo o regular). El 30% de las respuestas apuntan a eso: el Gobierno es el principal responsable del año, "que para eso gobierna".

Pero no es el único. El 27% de los encuestados señala que los socios de la investidura también tienen responsabilidad, por estar en todo y en nada. Parece que entre los lectores de El HuffPost hay quien considera que las fuerzas agrupadas dentro del grupo plurinacional Sumar más deberían hacer (¿o apretar?) para sacar más rendimiento político al Ejecutivo que enfila ya el último año de legislatura.

La oposición, que para eso se opone a todo, es la tercera principal responsable según los lectores de El HuffPost, con el 26,3% de los votos. Muy ceñido. Tanto, que hay cerca de 120 lectores y lectoras que se echan el peso del curso político a la espalda. Es una broma que da cuenta del ambiente en general: al final la culpa de que el año haya sido el que ha sido no deja de ser de quien está en estas en vez de en la playita...

Puedes contestar tú mismo a la encuesta de El HuffPost. El artículo continúa después del módulo.

Las culpas se reparten. Y Sánchez no es el único que se va a septiembre con algunas asignaturas por recuperar. El 25,1% de los encuestados creen que el principal líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también tendrá que recuperar alguna. Le sigue Santiago Abascal (22,6%) e Ione Belarra (16,4%). Después del propio Sánchez, el 7,9% cree que Yolanda Díaz deberá estudiar este agosto... y el 6,8% le pone deberes a Gabriel Rufián.

Confianza en que se agotará la legislatura: estas son las prioridades para los lectores de El HuffPost

Fíjense las cosas que de niños muchos odiábamos los cuadernillos de repaso que se mandaban para el verano... y ahora de adultos muchos los han convertido incluso en pasatiempos. De sudokus a Murdokus y hasta Rubio lanza cuadernillos para adultos con el proposito de "estimular cognitivamente" a quienes los completen. Algunos de estos nuevos pasatiempos resultarán desafiantes, pero no tanto como lo que le espera al Gobierno para septiembre.

Vamos: el 25,8% de los encuestados por El HuffPost creen que la asignatura más urgente que habrá que ponerse a recuperar en unas semanas es precisamente la vivienda. Le sigue la sanidad, con el 19,7% de las respuesta; y los incendios y el cambio climático con el 16,2% de los lectores. Hay un decreto-ley en el horizonte y un pacto de Estado que no termina de convencer a la oposición, pero los lectores coinciden en que es prioritario.

En las "urgencias" continúa el tema de la regeneración democrática o los precios. La asignatura menos importante para los lectores es el esperado pacto que renueve y reformule la financiación de las comunidades autónomas. Pero sobre todo lo que hay es un convencimiento de que se podrán recuperar estas materias: la abrumadora mayoría de lectores de El HuffPost confían en que el Gobierno agotará la legislatura en 2027.

Concretamente, a mediados del año que viene. Solo el 30,2% espera ver un adelanto un poco antes, en primavera del año que viene. Y solo el 4% de la comunidad de El Huff cree que veremos un adelanto electoral en otoño de este 2026. Eso sí, son menos que quienes confirman que ya no apuestan... ni al Euromillones. Sea como fuere: ¡feliz verano!