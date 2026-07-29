Un ingeniero agrónomo plantea un método "que podemos abordar incluso los vecinos" para evitar lo que ha ocurrido con los últimos incendios

Soluciones ante la crisis sin fin de los grandes incendios en España. El ingeniero agrónomo Julio Prieto ha planteado un método "sostenible, fácil y de bajo coste" para blindar los campos y bosques de posibles fuegos sin control, como ha ocurrido en los últimos días en Guadalajara, Ávila, Madrid o Castellón.

Para Prieto, que también es viticultor y experto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la clave está en la recuperación y/o la plantación de viñedos. Así lo ha confesado al canal 24 Horas de RTVE, donde ha hecho una valoración del actual horizonte en la prevención contra los incendios forestales.

"Estamos hartos de escuchar que hay que cuidar el momento, pero tenemos que preguntarnos quién va a afrontar los costes de limpiar unos montes abandonados porque ya no hay ganado, no hay población", ha planteado de inicio. De inmediato ha querido poner de relieve cómo en muchos fuegos diversos "se ven sitios de viña que no arden, porque la viña se quema, como tú y como yo, pero no arde, no combustiona"; esto es, no permite propagar las llamas como si ocurre en superficie de monte o monte bajo. Lo que viene ocurriendo en media España, como lamentan los bomberos y especialistas en la lucha contra los incendios.

El experto de la FAO afirma que "la viña es un oasis que está llena de agua, podemos utilizarla como herramienta, porque es una de las medidas efectivas y con poco impacto económico". Por ello, propone "introducir este cultivo en hábitats naturales para generar una discontinuidad en el espacio para que los incendios no tengan una continuidad de masa forestal que puede ser imparable". Al respecto, no ha dudado en señalar que "la biomasa de los bosques es terriblemente alta porque no se gestiona".

"En estos tiempos ha desaparecido mucho viñedo. En Ávila, por ejemplo, había de 10 a 20 veces más de viña hace un siglo. En el Pirineo, en las zonas montañosas de España estaban llenas de viña. Y allí entre el pastoreo y la viña, era imposible que los incendios se extendiesen, pero con la despoblación a raíz de la industrialización todo se perdió".

"Me encantaría recuperar esas zonas vitivinícolas, como viticultor, pero es muy difícil que vuelva a pasar de manera mayoritaria. Lo que sí podemos es recuperar esas prácticas en zonas boscosas como recurso contra incendios", plantea Julio Prieto al 24 Horas.

La viña es un oasis que está llena de agua, podemos utilizarla como herramienta, porque es una de las medidas efectivas y con poco impacto económico Julio Prieto, ingeniero agrónomo, viticultor y experto de la FAO

Su idea topa con una realidad, porque "sería ideal retomar la actividad agrícola en las zonas más afectadas, pero seamos conscientes de que vino ya sobra en el mercado". Por ello, sopesa una 'plan b', "recuperar viñedos, e incluso vitáceas silvestres que no requieren mantenimiento y con muy poco manejo podrían reintroducirse para añadir una protección natural a zonas de fácil destrucción por incendio".

En este punto, lo de menos es si dan 'fruto' o no, sino su labor de 'blindaje'.

"Por qué no usar la viña o las vitáceas como cortafuegos. Puede ser una alternativa sostenible, viable y de poco coste que podemos abordar incluso vecinos o comunidades pequeñas casi sin necesidad de los gobiernos, porque ya sabemos de lo difícil que es que los gobiernos se pongan de acuerdo".