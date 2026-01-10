Cuelga su propia foto junto a la de Dalí sin permiso y logra engañar a un restaurante con casi 200 años de historia durante un año

Un año de mentira y nadie se dio cuenta. En uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad de Barcelona, Los Caracoles, en el corazón del barrio Gótico, una historia ha llamado la atención de muchos en redes sociales. En una publicación de YouTube, en la que Tod, un creador de contenido, visita el lugar, un camarero cuenta su curiosa experiencia.

"La semana pasada vino un cliente, me subió al comedor y señalando una fotografía, me preguntó, '¿quién es este?", cuenta el camarero. "Me contestó: 'soy yo". Tal y como él mismo explica, el visitante pegó su rostro en una de las paredes y estuvo allí un año. "Obviamente, lo quitamos, pero nadie se dio cuenta antes".

De las paredes del lugar cuelgan algunos de los rostros más conocidos del mundo. Uno de los más famosos, el artista catalán Salvador Dalí. Pero también, han disfrutado del popular establecimiento barcelonés nombres como Joan Laporta, Julio Iglesias, Jimmy Carter o Giorgio Armani. Asimismo, en la página web oficial de Los Caracoles, se pueden admirar fotografías en las que aparecen otros famosos como Robert De Niro o Joan Miró.

Fue la familia Bofarull la que inauguró el establecimiento en 1835 en el corazón del turístico barrio de la capital catalana, bajo el nombre Can Bofarull. "Su bien ganada fama ha trascendido a todos los rincones del mundo, siendo una de las citas obligadas de todo aquel que visita nuestra ciudad", reza la página del restaurante consultada por El HuffPost.

El vídeo de Tod ha alcanzado casi 24.000 visualizaciones, y muchos de sus más de 329.000 suscriptores se han animado a dejar algún comentario. "Se han publicado muchos videos que muestran este restaurante. Este es el único que permite al personal mostrarte el lugar y hablar sobre él y su historia. ¡Bien hecho!", asegura un internauta. "Los caracoles está bien porque sigue siendo un restaurante local que no se ha vendido a los turistas", opina otro.