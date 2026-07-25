Daniel Pino, camarero que dejó Marbella por Galicia: "Un alquiler de una habitación no te baja de 600, 700 euros, y una habitación cochambrosa"

Para algunos, Marbella es algo así como un paraíso; para otros, un sueño inalcanzable, pero también hay para los que el turismo masivo y la confluencia de fortunas y famosos en la ciudad malagueña es un problema. Sobre todo si se trata de ganarse la vida en una localidad cada vez más encarecida.

Para los camareros, Marbella es una mina de trabajo, pero también de horas y horas de labor en jornadas exigentes y en condiciones difíciles de soportar por un problema principal, el precio de la vivienda para los que no son de allí y no tienen piso o casa. Lo cuenta Daniel, camarero en Marbella y conocedor de esta codiciada y cada vez más colapsada zona. Para su desgracia, la imposibilidad de pagarse un alojamiento le obligó a mudarse, con destino Galicia.

Hijo de una enfermera, este trabajador admite que no solo en Marbella sino por los alrededores hay gente que "duermen en furgonetas, en coches, porque no hay alquileres accesibles". "Allí el alquiler de una habitación no te baja de 600-700 euros y una habitación cochambrosa", explica Daniel Pino en el canal de YouToube Fortfast WTF

El joven trabajador recuerda que "un compañero de mi madre lo que hace es juntar tres turnos de 8 horas, o sea, 24 horas seguidas y se va tras la jornada triple", como ejemplo de situaciones críticas.

Para Daniel, el cambio de condiciones socioeconómicas en Marbella y otras localidades cercanas de la Costa del Sol es algo más que un inconveniente. Directamente habla de que "es un lujo vivir allí para (poder) trabajar y eso es contraproducente, porque los turistas que vienen a la ciudad necesitan unos servicios que los satisfacen los camareros, los sanitarios, etc".

"El problema es que estos trabajadores no tienen donde vivir", sentencia, sobre un asunto que ocurre cada vez más pero que no viene de demasiado lejos.

"Antiguamente ese problema no lo había porque el que venía de turismo se iba a un hotel, que en Marbella los hay excelentes, pero ahora vienes, te compras un piso, estás un mes y el tiempo restante, pues es un Airbnb", concluye triste por el horizonte pero con la esperanza de poder volver algún día.