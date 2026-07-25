El primer parque de olas del mundo se construirá a 50 kilómetros de Galicia: 10 megavatios en Viana do Castelo a partir de 2029

Las energías renovables están en pleno auge. Gracias a los constantes avances tecnológicos, este rubro económico es cada vez más implementado entre nuestra sociedad. De hecho, de acuerdo al informe anual elaborado por Global Electricity Review, las energías limpias sobrepasaron por primera vez en 100 años al carbón en la producción global de electricidad.

Una de las técnicas más innovadoras de energía hidráulica es la undimotriz. Se trata de un método en el cual, por medio del movimiento de las olas y la aplicación de unas boyas especializadas, se logra generar electricidad. La corriente se transmite a través de una red de cables submarinos que conecta todas las unidades a la red eléctrica.

La compañía de origen sueco, Corpower Ocean, se ha convertido en la primera empresa a nivel global en recibir la certificación para su planta de energía undimotriz; así lo expone el diario finlandés Tekniikka & Talous, por medio de uno de sus más recientes artículos.

Cabe destacar que, a lo largo de los años, ha sido sumamente compleja de desarrollar la energía undimotriz dadas las extremas condiciones marítimas. A tal punto que varios programas de esta índole han fracasado.

Un posible punto de inflexión para el sector

Tras obtener la acreditación correspondiente, el miembro fundador y director de la corporación sueca, Patrik Möller, subraya la relevancia de dicha situación. “Este es un hito histórico para Corpower Ocean y para toda la industria. Transforma la energía undimotriz de una tecnología prometedora a una solución probada y rentable”, afirma el ejecutivo.

De esta manera se espera que este sea un punto de inflexión positivo para dicho sector comercial y de esta manera la certificación oficial seduzca inversiones, seguros y financiación de proyectos ahora que la tecnología está entrando en el mercado con mucha más fuerza que antes.

Las dos primeras centrales energéticas de este tipo estarán ubicadas en Portugal y Escocia, con el objetivo de comenzar a producir energía entre 2029 y 2030. Una de ellas se situará a tan solo 50 kilómetros de Galicia, en la costa noroeste portuguesa, específicamente en Viana do Castelo.

Finalmente, cabe detallar que las boyas tienen unas dimensiones aproximadas de 9 metros de diámetro, 18 metros de altura. Además, un peso cercano a las 100 toneladas y tienen la capacidad de soportar olas de hasta 18.5 metros.