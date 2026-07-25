Miguel, madrileño, dejó su trabajo en España y vive desde hace 8 años en un barco en Miami: "Es la forma más cara de vivir gratis"

Dejarlo todo atrás en busca de una nueva vida es un sentimientos que muchísimos han tenido y no tantos se han atrevido a convertir en realidad. Pero son aún menos los que han llevado su idea al extremo al que lo hizo Miguel. Este ciudadano madrileño optó por el cambio más radical: dejó su trabajo en España y optó por buscarse un nuevo futuro sobre un barco, en Miami.

El 'salto' tuvo lugar hace ahora diez años, como explica el mismo en una entrevista en en el canal de YouTube de Diego Revuelta. Fue entonces cuando el destino le llevó a la gran ciudad costera del estado de Florida (EEUU). Aquella mudanza la completaría dos años después, cuando descubrió la vida 'a flote' dentro de su embarcación.

El protagonista explica que es como "una isla flotante, pero en mitad de la bahía" y con cierto humor lo define como "la forma más cara de vivir gratis".

"Cuando me cansé, cuando me di cuenta de que todo eso es una mierda me dije de vivir en un barco. ¿Que por qué? Porque me gustaba el mar y porque todos mis recuerdos buenos han sido en el agua... en verano, claro", explica sobre los motivos que le llevaron a semejante golpe de timón

Tras 20 años veraneando por Ibiza a bordo de su barco, optó por Miami como su nuevo destino. "Esto era un antiguo pontón, le quité todo y lo reconstruí con madera", para dar forma a una suerte de embarcación y espacio de relax en un mismo elemento.

Sobre el día a día y la cuestión económica, Miguel admite que la clave es que "aquí bajas el nivel de vida y ya no necesitas ganar tanto, pero la gente cree que no se paga nada". Sin dar cifras detalladas, adelanta que un velero como el suyo se puede mover "entre los 40.000 dólares y un millón". "Y reparaciones, mejoras...".

"Pero claro, tú ves esas vistas —cuenta mientras la cámara enfoca una puesta de sol en Miami— y donde algunos pagan miles de dólares de alquiler, yo no pago... y eso les pone nerviosos porque te sales del sistema", concluye al respecto de su vida en 'alta mar'.