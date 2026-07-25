Dos palabras latinas mal traducidas escondieron durante siglos el verdadero trabajo de las mujeres romanas: dirigían la producción de vino y aceite

Las vilicae no se ocupaban solo de las tareas domésticas: gestionaban el procesamiento de productos clave como el vino y el aceite de oliva, según la investigadora Tamar Lewit

Durante décadas, los historiadores dieron por sentado que las mujeres que administraban las grandes villas romanas tenían un papel casi exclusivamente doméstico. Sin embargo, una nueva investigación concluye que esa imagen estaba basada en una interpretación errónea de apenas dos expresiones latinas.

El resultado fue que durante siglos se minimizó la importancia económica de las vilicae, las administradoras de las explotaciones agrícolas romanas.

El estudio, publicado en la revista científica Journal of Roman Archaeology, sostiene que estas mujeres desempeñaban una función esencial en la producción de vino y aceite de oliva, dos de los productos más rentables del Imperio romano. La investigación ha sido dirigida por Tamar Lewit, historiadora de la Universidad de Melbourne, que ha revisado las fuentes originales en latín y propone una nueva interpretación de los textos, según publica historianet.

Un error de traducción cambió la visión de las mujeres romanas

El origen del malentendido está en dos expresiones utilizadas por el escritor romano Columela en su tratado sobre agricultura del siglo I.

Los términos sub tecto ("bajo techo") e intra villam ("dentro de la villa") se habían interpretado tradicionalmente como referencias al espacio doméstico. A partir de esa lectura, muchos historiadores concluyeron que la vilica se ocupaba principalmente de cocinar, limpiar y organizar la casa.

Sin embargo, Lewit sostiene que esa traducción resulta insuficiente. Tras revisar los textos originales, la investigadora concluye que esas expresiones no diferenciaban entre trabajo doméstico y trabajo agrícola, sino entre las tareas realizadas al aire libre y las desarrolladas en los espacios de trabajo cubiertos de la villa.

Eso cambia por completo el reparto de funciones. Mientras el vilicus, el administrador masculino, supervisaba el trabajo en los campos, la vilica dirigía el procesamiento de los productos agrícolas una vez llegaban a las instalaciones de la finca.

Las responsables de transformar los productos más valiosos

Según el estudio, esa labor situaba a las mujeres al frente de una parte esencial de la economía de las grandes propiedades romanas.

Las vilicae coordinaban procesos fundamentales para transformar la cosecha en productos de alto valor, especialmente vino y aceite de oliva, dos de las principales fuentes de riqueza del Imperio.

Lejos de desempeñar un papel secundario, eran responsables de una fase decisiva de la producción agrícola y, por tanto, de los ingresos de las explotaciones. La investigación también encuentra apoyo en la arqueología.

Diversos mosaicos conservados muestran a las vilicae participando de forma destacada en las tareas relacionadas con la elaboración de estos productos, una representación que hasta ahora había recibido poca atención por parte de los especialistas.

Un nuevo enfoque sobre el papel económico de la mujer en Roma

Para Tamar Lewit, este descubrimiento invita a replantear la posición de las mujeres dentro de la economía romana. Si el procesamiento del vino y del aceite estaba bajo su supervisión, su contribución iba mucho más allá del ámbito doméstico y resultaba clave para la rentabilidad de las grandes villas agrícolas.

La investigadora reconoce que ninguna vilica dejó un testimonio escrito sobre su trabajo, pero considera que las fuentes disponibles permiten reconstruir parte de su protagonismo. "Aunque ninguna vilica dejó una descripción de la obra con sus propias palabras, al centrar nuestra atención en las pruebas disponibles, podemos oír un eco de su voz", concluye el estudio.

La nueva interpretación no modifica la idea de que la sociedad romana estuviera dominada por los hombres, pero sí obliga a revisar una de las imágenes más extendidas sobre el trabajo femenino en la Antigüedad.

Según esta investigación, las administradoras de las villas no solo mantenían el funcionamiento de la casa: también dirigían una parte esencial del negocio agrícola que sustentaba la economía del Imperio romano.