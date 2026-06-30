Guille, español en EEUU: "Nos dan mil vueltas en que son superagradables con los trabajadores"

Las diferencias culturales entre España y Estados Unidos son una fuente inagotable de contenido en redes sociales. Costumbres, horarios, formas de relacionarse o maneras de entender el trabajo suelen protagonizar muchos de los vídeos de españoles que viven al otro lado del Atlántico.

Uno de los últimos en hacerse viral ha sido el publicado por @guilletalkz, un creador de contenido español residente en Estados Unidos que ha compartido una reflexión sobre algo que, a su juicio, los estadounidenses hacen mucho mejor que los españoles: el trato hacia los trabajadores.

"Una cosa en la que nos dan mil vueltas los americanos es en que son superagradables con los trabajadores", asegura al comienzo del vídeo.

Una escena que le hizo cambiar la perspectiva

Para explicar su punto de vista, Guille relata una situación cotidiana que vivió recientemente junto a varios amigos. Estaban accediendo a un recinto donde un empleado de seguridad revisaba las mochilas de los asistentes, pidiendo que las abrieran y comprobando rápidamente su contenido.

La reacción inicial del grupo fue la que, según él, tendría mucha gente en España. "Qué pesados, venga, quítatela, tal...", resume. Sin embargo, algo le llamó la atención cuando observó a las personas que tenían delante en la fila.

Según cuenta, varios jóvenes estadounidenses agradecieron expresamente al trabajador la labor que estaba realizando. "Le dijeron: 'Thank you for keeping us safe', o sea, gracias por mantenernos seguros", explica.

"Tiene razón"

Aquella frase le hizo replantearse la situación. "Ostras, tiene razón", reconoce. A partir de ese momento, él mismo decidió agradecer también el trabajo del vigilante.

La diferencia, según argumenta, está en cómo se percibe esa labor. Mientras que muchas personas pueden verla como una molestia que ralentiza el acceso a un evento o limita la libertad de movimiento, los estadounidenses tienden a interpretarla como una medida destinada a garantizar la seguridad de todos. "Ellos lo ven como que gracias a ese tío pueden estar tranquilos todo el día", señala.

"Con los camareros pasa igual"

La reflexión no se queda únicamente en los trabajadores de seguridad. El creador asegura que ha observado comportamientos similares en restaurantes, cafeterías y otros servicios. "Con los camareros lo mismo. Son muchísimo más agradables", afirma.

Para él, detrás de estas actitudes existe una cuestión cultural relacionada con el reconocimiento al trabajo ajeno y con la manera en que se interactúa con quienes desempeñan funciones de atención al público.

"No sé, es como un respeto hacia el trabajador que en España no veo", concluye.

Un debate que siempre reaparece

Las palabras de Guille han generado numerosas reacciones en TikTok, donde algunos usuarios coinciden con su análisis y destacan que en Estados Unidos existe una mayor costumbre de agradecer el trabajo de empleados de seguridad, dependientes o camareros.

Otros, sin embargo, recuerdan que parte de esa actitud puede estar relacionada con la fuerte cultura de las propinas y con un modelo laboral muy distinto al español.

Sea como sea, el vídeo ha vuelto a abrir uno de esos debates recurrentes entre quienes han vivido en ambos países: si la amabilidad cotidiana hacia los trabajadores es simplemente una cuestión de educación individual o si, por el contrario, responde a diferencias culturales mucho más profundas entre Estados Unidos y España.