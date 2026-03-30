Danielle, estadounidense de 23 años, no da crédito sobre el choque cultural a la hora de comer en España: "Me he dado cuenta de que me criaron como a una rata salvaje"

Un gesto tan sencillo como sentarse a comer va mucho más allá de quitar el hambre: en realidad, refleja la forma en la que hemos crecido, nuestras costumbres y la cultura que llevamos detrás. Lo que para unos es natural y automático, para otros puede ser sorprendente o incluso un choque cultural inesperado. Cada país tiene su manera de sentarse a la mesa, de usar los cubiertos o de compartir la comida, y basta cruzar una frontera para darse cuenta.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Danielle, una estadounidense de 23 años que, al llegar a España, se dio cuenta de que algo tan automático como su forma de usar los cubiertos no era tan universal como pensaba. Entre risas y sorpresa, la joven ha compartido en redes su experiencia al descubrir que llevaba toda la vida comiendo de una manera distinta a la de quienes la rodean aquí.

En un vídeo de TikTok, la joven explica con naturalidad cómo ha sido ese descubrimiento, comparando su forma habitual de comer con la de sus amigos en España. “Me he dado cuenta de que me criaron como a una rata salvaje”, reconoce entre risas. Lo que al principio pensó que era una simple manía acabó convirtiéndose en toda una revelación cultural que le hizo darse cuenta de que, fuera de su entorno, las normas en la mesa son muy distintas.

“Se vuelven ambidiestros”

En su relato, Danielle detalla cómo ha comido toda la vida, explicando que en su entorno lo habitual era alternar los cubiertos según hiciera falta y sin seguir una norma fija. “Fíjense que solo usamos los cubiertos cuando son necesarios; si no, los dejamos”, comenta, sorprendida al descubrir que en España lo más común es mantener el cuchillo y el tenedor en uso constante durante la comida.

Esa diferencia, que al principio le parecía una simple curiosidad, terminó llamándole cada vez más la atención al observar a quienes la rodeaban. “Vengan a España y verán que se vuelven ambidiestros para comer; ¡no dejan el cuchillo!”, una frase con la que refleja el contraste entre lo que siempre consideró normal y lo que ha descubierto fuera de su país. “Te quiero, mamá, pero no me preparaste para esto”, concluye entre risas.

Ese modo de comer responde al llamado estilo continental, que en España forma parte de la etiqueta de mesa más extendida y que muchos siguen casi sin darse cuenta. La diferencia, aunque a simple vista parezca mínima, es suficiente para convertir cualquier comida en una pequeña lección de costumbres y formas de vida. Para Danielle, la experiencia ha sido tan sorprendente como enriquecedora, y la resume con naturalidad: “A los 23 años, uno aprende algo nuevo cada día”.