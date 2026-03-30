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Danielle, estadounidense de 23 años, no da crédito sobre el choque cultural a la hora de comer en España: "Me he dado cuenta de que me criaron como a una rata salvaje"
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Danielle, estadounidense de 23 años, no da crédito sobre el choque cultural a la hora de comer en España: "Me he dado cuenta de que me criaron como a una rata salvaje"

“A los 23 años, uno aprende algo nuevo cada día”, resume entre risas.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una camarera ajustando la disposición de las mesas en el restaurante
Una camarera colocando los cubiertos de las mesas en un restauranteGetty Images

Un gesto tan sencillo como sentarse a comer va mucho más allá de quitar el hambre: en realidad, refleja la forma en la que hemos crecido, nuestras costumbres y la cultura que llevamos detrás. Lo que para unos es natural y automático, para otros puede ser sorprendente o incluso un choque cultural inesperado. Cada país tiene su manera de sentarse a la mesa, de usar los cubiertos o de compartir la comida, y basta cruzar una frontera para darse cuenta.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Danielle, una estadounidense de 23 años que, al llegar a España, se dio cuenta de que algo tan automático como su forma de usar los cubiertos no era tan universal como pensaba. Entre risas y sorpresa, la joven ha compartido en redes su experiencia al descubrir que llevaba toda la vida comiendo de una manera distinta a la de quienes la rodean aquí.

En un vídeo de TikTok, la joven explica con naturalidad cómo ha sido ese descubrimiento, comparando su forma habitual de comer con la de sus amigos en España. “Me he dado cuenta de que me criaron como a una rata salvaje”, reconoce entre risas. Lo que al principio pensó que era una simple manía acabó convirtiéndose en toda una revelación cultural que le hizo darse cuenta de que, fuera de su entorno, las normas en la mesa son muy distintas.

“Se vuelven ambidiestros”

En su relato, Danielle detalla cómo ha comido toda la vida, explicando que en su entorno lo habitual era alternar los cubiertos según hiciera falta y sin seguir una norma fija. “Fíjense que solo usamos los cubiertos cuando son necesarios; si no, los dejamos”, comenta, sorprendida al descubrir que en España lo más común es mantener el cuchillo y el tenedor en uso constante durante la comida.

Esa diferencia, que al principio le parecía una simple curiosidad, terminó llamándole cada vez más la atención al observar a quienes la rodeaban. “Vengan a España y verán que se vuelven ambidiestros para comer; ¡no dejan el cuchillo!”, una frase con la que refleja el contraste entre lo que siempre consideró normal y lo que ha descubierto fuera de su país. “Te quiero, mamá, pero no me preparaste para esto”, concluye entre risas.

Ese modo de comer responde al llamado estilo continental, que en España forma parte de la etiqueta de mesa más extendida y que muchos siguen casi sin darse cuenta. La diferencia, aunque a simple vista parezca mínima, es suficiente para convertir cualquier comida en una pequeña lección de costumbres y formas de vida. Para Danielle, la experiencia ha sido tan sorprendente como enriquecedora, y la resume con naturalidad: “A los 23 años, uno aprende algo nuevo cada día”.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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