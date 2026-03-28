Paco Cruz, experto en restauración: "Comer en Madrid en modo Michelin es muchísimo más barato que en otras ciudades, pero hay restaurantes que ya obvian al español"

Madrid seduce a los ricos. La revista británica Monocle, consultada por el diario El País, ha coronado a la capital española como la segunda ciudad "más habitable del mundo" en 2025, solo por detrás de París. Según la publicación, se trata de la mejor ciudad para la salud, gracias a "un equilibrio favorable entre vida laboral y personal y una comida deliciosa". Las grandes fortunas se han visto seducidas por la enorme lista de servicios que ofrece la capital, pero sobre todo, por sus precios.

Tal y como reza la publicación, vivir el lujo en Madrid tiene un precio alto, pero no tan alto: cuesta bastante menos que en otras capitales del mundo. Uno de los puntos más atractivos: la hostelería. "Comer en Madrid en modo Michelin es muchísimo más barato que en otras ciudades, y hay restaurantes que se dirigen a un cliente internacional rico, obviando al español", confirma el experto en restauración Paco Cruz, en declaraciones al periódico.

DiverXO, el menú más caro de Madrid

Según la información consultada por el diario, el menú con estrella Michelin más caro de Madrid es el del restaurante DiverXO y cuesta 450 euros sin maridaje. En Nueva York, París o Londres, la cifra "ni siquiera marca el techo": los precios no bajan de 500 euros y, en ocasiones, puede ascender a las cuatro cifras.

No obstante, en muchos casos, estos menús están más dedicados a los extranjeros que a los propios nacionales. El chef Mario Sandoval, explica, en declaraciones a El País, que aunque solo un 5% de los madrileños podría permitirse comer en Coque, su restaurante de dos estrellas Michelin, "Madrid es hoy muy accesible para el mercado del lujo". Mucho más, dice, que otras capitales con precios más altos y menor calidad en "servicios, alimentación y experiencia".

Sanidad, Educación y Vivienda

Hay muchos otros aspectos y ejemplos en los que se muestra con claridad la diferencia abismal del acceso al lujo, entre Madrid y otras ciudades europeas. Es el caso del sistema sanitario. Mientras que en Nueva York (EEUU), una consulta médica estándar se mueve entre los 85 y 190 euros, y el especialista ronda los 255, o en Londres, asciende a los 170-285 libras por consulta, en Madrid el precio no asciende de los 15 euros.

En Educación ocurre exactamente lo mismo. En Madrid, "lo caro es relativamente barato", con colegios privados internacionales cuyo precio asciende a los 5.000-20.000 euros anuales. En ciudades como París, un colegio puede costar entre 3.000 y 30.000 euros al año, en Nueva York, entre 18.700 y 83.300 dólares y en Londres, las escuelas de élite alcanzan los 80.000 euros anuales.

Por último, el precio de la vivienda, que a pesar de ser probablemente el problema más preocupante para los españoles, a los ricos les sale "barato". El metro cuadrado más caro, en Recoletos, ronda los 10.735 euros. En el Distrito VIII de París se pagan casi 19.500 euros por metro cuadrado; en Kensington-Chelsea, Londres, unos 22.000; en Hudson Yards, Nueva York, cerca de 25.000.