Danny retira más de 8 toneladas de acero de la playa sin ayuda de nadie: "Es desgarrador ver esto en nuestra playa"

Misión completada con absoluto éxito. Un hombre de Westport, al oeste de Irlanda y harto de que se acumulen basura cerca de una playa local, ha emprendido una importante y honrada misión de limpieza, al retirar más de ocho toneladas de acero en un par de meses.

Según RNZ, Danny Hakaraia tomó la decisión de actuar tras ver montones crecientes de basura en terrenos privados mientras paseaba regularmente a perros por North Beach. De hecho, él asegura que los rincones más contaminados se encontraron a lo largo de una carretera apartada que lleva a la estación de basura del municipio.

"Simplemente me partía el corazón ver eso en nuestra playa y solo iba a peor. Basura doméstica que la gente tiraba allí y montones de acero", explica en declaraciones al medio de comunicación. Hakaraia apunta que había entre 20 y 30 vertederos individuales y muchos de ellos, habían sido incendiados y unos 12 coches quemados. En total, recogió entre ocho y diez toneladas de acero.

Recolectando los residuos en su casa

En sus declaraciones, Hakaraia asegura que había estado guardando el acero en la entrada mientras buscaba la mejor manera de llevarlo al vertedero. Por ello, se dirigió al Ayuntamiento del Distrito de Buller para pedir ayuda con las tasas de dumping y ahora, afortunadamente, han aceptado eximirlas por los objetos que retira de la playa.

"Antes de recoger el acero, recogí 350 kilogramos de aluminio y eso eran dos latas de lana de aluminio, un motor de barco, motores de coches de aluminio y lo llevé al centro de reciclaje de Hokitika y conseguí 280 dólares, que más o menos cubrieron mi gasolina durante las primeras semanas trabajando en la playa, explica, sobre su experiencia.

Una reunión que lo cambió todo

Hakaraia apunta en la conversación con el periódico colombiano que sospechaba que la pereza llevaba a la mayoría de la gente a tirar ilegalmente basura en tierras públicas. Por estos motivos, decidió presentarse en el Ayuntamiento de la localidad irlandesa y plantar algunas soluciones.