Descubren un depósito de lava de 20.000.000.000.000 toneladas bajo una central eléctrica de 800 MW en Europa: nadie lo había visto antes, a pesar de estar cerca de la superficie

Un descubrimiento sin precedentes. Según publica Tekniikka & Talous, se ha descubierto un enorme depósito de lava de 6.000 kilómetros cúbicos bajo la región italiana de la Toscana, a una profundidad de entre 8 y 15 kilómetros. Pero lo más curioso es el lugar dónde se encontró: a los pies de una gran central nuclear. Nadie había notado la existencia hasta ahora.

El equipo de investigadores encargado del caso localizó este campo de lava utilizando una técnica de imagen llamada tomografía de ruido ambiental, afirma el comunicado de prensa. La roca del yacimiento está probablemente fundida en un 40%, pero no completamente fundida, escriben los investigadores liderados por Matteo Lupi en su artículo científico, recogido en el medio de comunicación.

Según los datos consultados por la publicación, es probable que la roca fundida bajo la Toscana sea bastante viscosa, como ocurre con los volcanes continentales. Por lo tanto, no se trata de la lava altamente fluida que expulsan a la superficie los volcanes situados en medio de los océanos, como los de Hawái.

Una sorpresa

El descubrimiento del depósito de magma fue todo una sorpresa. Según los expertos, un depósito de lava dentro de una roca, de miles de kilómetros cúbicos, suele indicar que la actividad volcánica alcanza la superficie. Este es el caso, por ejemplo, bajo la Isla Norte de Nueva Zelanda y bajo Yellowstone en las Montañas Rocosas de Estados Unidos.

De esta forma, se explica que una profundidad de 8 kilómetros es bastante cercana a la superficie para los estándares de la corteza continental, que suele alcanzar profundidades de entre 30 y 70 kilómetros. Sin embargo, según los investigadores, el depósito de lava no representa una amenaza para la superficie terrestre.

"El volumen de 6.000 kilómetros cúbicos equivale aproximadamente a entre un cuarto y un tercio del mar Báltico", reza el comunicado. De hecho, el deposito se extiende sobre un área del tamaño de una provincia. En términos de masa, 6.000 kilómetros cúbicos de lava equivalen aproximadamente a 20.000.000.000.000 toneladas.

Una región de centrales geotérmicas

En la Toscana, en la zona de Larderello﻿, el calor geotérmico se ha utilizado para generar electricidad desde hace más tiempo que en cualquier otro lugar del mundo. Tal y como recoge el medio de comunicación, la primera pequeña central eléctrica experimental se puso en marcha en 1904.

La producción operativa de electricidad geotérmica en la zona comenzó en 1911. Actualmente, existen 34 centrales geotérmicas en la región. Su capacidad combinada es de 800 MW, según la empresa que las opera, en una información recogida por el medio de comunicación.