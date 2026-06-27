Descubierto en una tumba en Irak este casco de oro de 15 quilates, de 4.500 años de antigüedad: podría ser uno de los símbolos de poder más antiguos de la historia

Una obra maestra de la orfebrería y símbolo político. Según Science et Vie, en Mesopotamia, el poder se expresaba tanto en las armas como en los símbolos. Este conocimiento brotó tras el descubrimiento de las tumbas reales descubiertas en Irak en la década de 1920, donde se escondían objetos preciosos que revelaron mecanismos políticos del mundo antiguo.

Entre los objetos encontrados destacó, desde un primer momento, un casco de oro macizo de 15 quilates, "de una delgadez inigualable": el caso el casco Meskalamdug. Tal y como avanza la revista, detrás de esta pieza única se esconde la imagen de un Rey, un título y un discurso visual codificado destinado a informar sobre una dominación. Del descubrimiento surgieron todo tipo de preguntas.

El descubrimiento

En 1928, el arqueólogo británico Leonard Woolley dirigió una serie de excavaciones importantes en Ur, una antigua ciudad sumeria situada en el actual sur de Irak. Estos trabajos conducieron al descubrimiento de las tumbas anteriormente mencionadas.

Es un conjunto de Sepulturas ricamente dotadas que datan de la primera mitad del siglo III a.C. Se encuentra en la tumba PG 755, donde se encuentra el caso de oro macizo.

Pero tras las pertinentes investigaciones, el casco no era un simple accesorio funerario. Al estar formado de una sola hoja de oro de 15 quilates. Según el medio de comunicación, el trabajo en oro, la precisión de los patrones y la ausencia de defectos sugieren que es un objeto de gran importancia.

Un objeto sin dueño

A pesar de todas las investigaciones, el nombre del propietario no está claramente definido. En un enterramiento cercano, los arqueólogos descubrieron un sello cilíndrico que lleva la inscripción: "Meskalamdug, rey". Sin embargo, todas las dudas que suscita hacen que la cuestión siga siendo un misterio, pero no hay duda en el vínculo entre el casco de oro y un monarca mesopotámico.

Asimismo, el casco no se limita a ser un adorno prestigioso. Reproduce fielmente un peinado específico, con mechones ondulados, un moño atado por detrás y una diadema decorativo. Este peinado no corresponde a la tradición Sumerio. De hecho, parece más típico de las representaciones de gobernantes Akkadianos, que fueron representados con el pelo largo anudado.

De esta forma, tal y como reza el diario francés, este estilo de casco, especialmente el peinado recogido en un moño, solo lo llevan tres soberanos identificados: Meskalamdug, Sargón de Acad y Eannatum de Lagash. Los tres están designados como titulares del título de Rey de Kish, un título reservado para el soberado, considerado como el más poderoso de Mesopotamia.

Dos años después del descubrimiento, se hicieron dos copias del casco: uno en el Museo Británico y el otro en el Museo Penn. El casco original, oculto antes de la primera Guerra del Golfo y protegido hasta su recuperación a finales de 2003, se encuentra en el Museo Iraquí de Bagdad.