Rémy, agricultor, pierde 500.000 euros por la sobreproducción de patata y regala parte de la cosecha: "El mercado me paga 10 euros la tonelada de patata y yo necesito entre 250 y 320 para vivir"

Los agricultores franceses han producido demasiadas patatas esta temporada. El cartel "Patatas gratis, sírvete" llama la atención a las puertas de la finca de Rémy Chombart, un agricultor de los de toda la vida. "Son Marilyns", lamenta, en conversación con France Info. Como suelo decir, la mantequilla ya está en ellos, ya verás, están buenísimas·:

En ese momento, Bernard y su esposa se encuentran en la finca para recoger patatas. Dicen que pretenden aprovechar esta operación ganando "tres o cuatro kilos de este hermoso vegetal", dice el marido. "Vamos a comerlos y pensar en ellos", añade su esposa. La pareja dice sentirse conmovida en el medio de comunicación.

"Regalarlos es bueno, es un gesto bonito, pero tenemos que pensar en los agricultores", defiende Bernard. "No es normal trabajar sin pérdidas. Producimos para ganarnos la vida", termina.

Rémy Chombart cuenta en el medio de comunicación que la súper cosecha comenzó en septiembre de 2025 y ahora tiene que mantener todas las patatas en una cámara frigorífica para que no se estropeen con el calor. "Normalmente, en esta temporada, todo lo fresco se vende. Pero este año no ha sido así, quedan unas 500 toneladas", lamenta.

"Solo tenemos ojos por los que llorar", insiste Rémy Chombart. Tal y como cuenta en el diario francés, no tiene más remedio que tirar la excesiva producción o donarla para hacer biogás, porque tiene que vaciar sus cámaras frías para acomodar la nueva cosecha.

Bajada masiva de precios

La sobreproducción de patatas ha provocado que el precio de una tonelada baje. Por ello, cuando Chombard tiene que vender sus alimentos a los fabricantes no sabe cómo hacerlo.

"El precio de mercado de una patata destinada a la industria para hacer patatas fritas congeladas o este tipo de producto es de 10 euros por tonelada. Hoy, para vivir dignamente en el sector de las patatas, necesitamos entre 250 y 320 euros por tonelada", explica.

Las 1.000 toneladas de productos no vendidos representan el 10% de su producción total. Rémy Chombard cree que podrá asumir el déficit de 500.000 euros en 2027, pero no podrá aguantar un segundo año más así.

El consumo de patata disminuye en el mundo

El consumo de patatas fritas está disminuyendo en el mundo, sobre todo, y según el periódico, por el contexto geopolítico internacional.

"Entre la elección de Donald Trump, con el regreso de los derechos aduaneros, una paridad euro-dólar más complicada y el conflicto en Irán, el mercado mundial se ha ralentizado. Nos quedamos atrapados con patatas en las manos", asegura Geoffroy d'Evry, que dirige una granja en el norte de Francia.

La única solución, según este representante de los productores de patatas, es reducir la superficie cultivada. Él mismo ha reducido la suya un 15%. De este modo, en septiembre, en época de cosecha, sabrá si ha sido escuchado por sus compañeros productores y si este enfoque es suficiente para reequilibrar el mercado.