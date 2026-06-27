Arturo, docente: "Cada vez hay más profesores que no quieren ser tutores, ya no es solo pasar lista"
"No es porque no quieran ayudar a sus alumnos".
El profesor de instituto y ahora creador de contenido Arturo, conocido en TikTok por el nombre de usuario @estotambieneseducar, ha hablado sobre una realidad en los colegios que ha visto cada vez más repetida: la negativa de los profesores a ser tutores de una clase.
"Voy a contaros un secreto y es que cada vez hay más profesores que no quieren ser tutores y no es porque no quieran ayudar a sus alumnos", ha revelado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas (y subiendo).
Según ha explicado el docente, mucha gente "no sabe lo que hoy significa ser tutor": "Ya no solo es pasar lista, es mediar en conflictos, hablar con familias, gestionar problemas de convivencia, coordinarse con orientación, rellenar multitud de informes, hacer llamadas, atendes situaciones personales muy complicadas...".
"Con muy poco tiempo y con escasos recursos"
"Y todo eso muchas veces sin una formación específica, con muy poco tiempo y con escasos recursos. En muchas comunidades autónomas, sin apenas reconocimiento ni remuneración", ha añadido.
Por lo que ha vivido, cada año a los profesores, además de profesores, se les pide ser "psicólogos, mediadores, trabajadores sociales, administrativos y además que todo funcione perfectamente". Lo que le ha parecido curioso es que, cuando un alumno tiene un problema, "todo el mundo mira al tutor".
"Cuando hay que hablar con la familia, todo el mundo mira al tutor, pero cuando hablamos de reconocer esa responsabilidad, ahí el tutor desaparece", ha criticado. Además, ha concluido que "quizá ha llegado el momento de dejar de cargar cada vez más pesos sobre la tutoría y empezar a darle la sherramientas que necesita".
"Una buena tutoría puede cambiar la vida de un alumno, pero no podemos seguir pidiéndole milagros a quien cada año tiene menos medios para hacer cada vez más trabajo porque esto también es educar", ha sentenciado.