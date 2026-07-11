Rodrigo Blázquez: "Como españolazo, para gol histórico el de Iniesta"

Rodrigo Blázquez es un españolazo. Lo dice él en esta tanda de preguntas de Las 10 del Mundial. El periodista presenta desde 2023 y junto a Cristina Saavedra la edición nocturna de laSexta Noticias.

Hasta 2023 presentó y dirigió laSexta Clave y antes de esto había sido director de Más Vale Tarde y laSexta Columna dos programas importantes en la programación de la cadena de Atresmedia.

Su primer recuerdo del mundial se remonta a Italia 1990, uno de los eventos más recordados de la historia del deporte. Aunque su primer recuerdo sea 1990, su Mundial favorito es el de 2006 porque lo cubrió para laSexta.

De hecho, todos los españoles amantes del fútbol recuerdan ese maravilloso mundial en una cadena que daba sus primeros pasos en la TDT española y que tenía como narrador al mítico Andrés Montes, que dejó su impronta tanto en ese evento como en la historia de la cadena verde.

Rodrigo Blázquez atresmedia

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

Italia 90. Tengo hasta la sudadera de Alemania de aquel mundial que ganaron.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

Final 2006. El cabezazo de Zidane. En Berlín. Yo estaba en el estadio.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Los partidos más irrelevantes, acompañado por muchos. Los partidos clave, acompañado por pocos.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia y por qué?

Alemania 2006. Porque lo cubrí para laSexta. Y nunca lo voy a olvidar.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

España 2010. ¡¡¡Qué bien jugamos!!!

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

De los que recuerdo. Ronaldo Nazario en 2002. Con su flequillo y todo.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

Como españolazo, el de Iniesta.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

Hago mucho pre partido. Estoy nervioso desde por la mañana.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Con mis hijas. Y no me gusta verlo con gente a la que no le gusta el fútbol y hablan de sus cosas mientras caen los goles.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial

El codazo de Tasotti a Luis Enrique del 94. Y el robo de Al-Gandour 2002. Ya te he dicho que soy un españolazo de pro.