El economista Jullen Bollain analiza con lupa el auto del juez Peinado y sus conclusiones no pasan desapercibidas

Si quería ser el centro de atención, lo ha conseguido. El juez Juan Carlos Peinado, de 71 años, anunció este sábado, sin previo aviso y después de varios días en la incertidumbre, que llevaría a juicio oral a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España.

Además de llevarla a juicio, el magistrado le ha impuesto varias medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, la obligación de acudir cada quince días a declarar a los juzgados o la retirada del pasaporte. La justificación de Peinado para avalar su decisión ha sido que, según ha considerado, existe "riesgo de fuga".

El economista Julen Bollain ha querido analizar en detalle una parte del auto (nueve líneas, para ser exactos) y, según ha adelantado, no aprobaría "un análisis sintáctico de 4.º de ESO". En apenas un párrafo, el economista ha encontrado hasta trece correcciones o fallos: comas innecesarias, malas puntuaciones, verbos mal encajados, fórmulas redundantes, construcciones incorrectas o excesos de comas han sido algunos de ellos.

"Exceso de comas que cortan la frase sin necesidad: “que lleven a cabo, para facilitar esa fuga”. No debería separarse con coma la finalidad", señala en una corrección el economista. "El inciso “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes…” está mal equilibrado. Mejor “bien por iniciativa propia, bien siguiendo órdenes…” o “ya sea por iniciativa propia, ya siguiendo órdenes…”", destaca por otro lado.

Mientras que a Begoña Gómez se le han impuesto ciertas medidas cautelares, otros personajes públicos que también se están enfrentando a causas o investigaciones judiciales similares, como Alberto González Amador (pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) o el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, siguen contando con su pasaporte.