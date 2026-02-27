Veintiséis meses esperando una gastroscopia para descartar cáncer en Andalucía, con antecedentes familiares: "No me extraña que haya gente que muera sin diagnóstico y sin tratamiento"

El escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha afectado a miles de mujeres. La Asociación de Mujeres Andaluzas afectadas por cáncer de mama (Amama) ha denunciado incluso la muerte de varias mujeres como consecuencia del retraso en el seguimiento de pacientes.

En términos políticos, esa crisis se saldó con la dimisión de la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, pero no con la del máximo responsable, el presidente Juanma Moreno.

Y la situación de la sanidad andaluza no parece ir ni mucho menos a mejor. Ángeles Férriz, diputada del PSOE en el Parlamento de Andalucía, ha informado en un vídeo en la red social TikTok de que ha tenido que esperar 26 meses (dos años y dos meses) para someterse a una gastroscopia con biopsia.

"El 5 de enero de 2024 fue cuando acudí a mi médico de cabecera, que por cierto tardé 20 días en que me dieran cita, y me derivó a un especialista digestivo. 18 meses tardó en verme el digestivo y me mandó una serie de pruebas. Ocho meses más han tardado en hacerme una gastroscopia con una biopsia, que es una prueba para descartar enfermedades graves como el cáncer y además tengo antecedentes en la familia", ha detallado Férriz, mostrando toda la documentación que demuestra lo ocurrido.

"No es normal que tarden dos años y dos meses en hacerte una prueba que puede salvarte la vida"

En ese sentido, Ángeles Férriz ha subrayado que "no es normal que tarden dos años y dos meses en hacerte una prueba que puede mejorarte o salvarte la vida", una espera ante la que ha afirmado que "no me extraña que haya gente que muera sin diagnóstico y sin tratamiento".

No obstante, la política sí que ha dejado claro que "el trato que nos han dado los profesionales sanitarios, desde la celadora, la enfermera, el propio médico… ha sido espectacular. Los andaluces no tenemos problemas con nuestros profesionales sanitarios, tenemos problemas para acceder al sistema público".

"Hay que seguir defendiendo la sanidad pública de aquellos que no hacen otra cosa que destrozarla", ha resaltado la diputada del PSOE en el Parlamento de Andalucía en el final de su vídeo.