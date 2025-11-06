Protección de Datos interpone la primera sanción en Europa por generar contenido falso con IA: 2.000 euros de multa por crear desnudos con inteligencia artificial

Se confirma la primera sanción en Europa por contenido fraudulento generado con IA. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 2.000 euros al creador y difusor de desnudos falsos de menores creados con inteligencia artificial. De acuerdo con la información adelantada por El País, este jueves se ha hecho efectiva esta sanción, la primera de este tipo de en el Viejo Continente.

Según informan, la técnica utilizada por estos ciberdelincuente se basa en la llamada deepfake, que consiste en introducir el rostro de una persona -en este caso menores de edad- en la imagen de otra persona que aparece desnuda, haciendo parecer así que el cuerpo pertenece a la chica cuya cara aparece en la imagen.

Aunque en la resolución pública no se especifica que se trate de menores, el texto no ofrece muchas dudas, ya que en varios apartados apunta a normas y leyes referentes a menores de edad. En lo que respecta a los hechos delictivos, estos podrían corresponderse con los ocurridos en 2023 en el municipio de Almendralejo, en Badajoz, donde hasta una veintena de niñas denunciaron la aparición de imágenes suyas falsas en las que aparecían desnudas.

Esta primera multa hace pensar que de ahora en adelante continuarán produciéndose sanciones similares cuando se notifiquen este tipo de casos. De hecho, en este caso, ya se interpuso un año de libertad vigilada a los 15 menores responsables de haber manipulado y publicado estas imágenes.

De acuerdo con el reglamento de la AEPD, el hecho que se castiga es la difusión no autorizada de fotografías personales interesadas. Sin embargo, hay voces que consideran que esta sanción es demasiado leve si se tienen en cuenta los daños provocados, y más si se comparan con otras multas interpuestas por Protección de Datos, que ascendieron hasta los 60.000 euros por publicar datos personales de personas físicas.