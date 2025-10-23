Despiden a una empleada sin papeles en el País Vasco porque se tenía que operar de apendicitis y llaman a su puerta con una indemnización de 12.000 euros

Una empleada del hogar que trabajaba en régimen de interna como cuidadora de una persona mayor en el País Vasco fue despedida por su empleadora al faltar a su puesto de trabajo al someterse a una operación de apendicitis.

La mujer, natural de Guatemala, estaba sin papeles, ya que no contaba ni con permiso de trabajo ni con la autorización de residencia en España. La empleadora, además, decidió no darle de alta en la Seguridad Social.

En concreto, la trabajadora pasó por quirófano para operarse de apendicitis y regresó a su puesto de trabajo tan solo cuatro días después pese a que aún no le habían retirado la sutura.

Pese a ello, en ese periodo de tiempo la empleadora despidió a la trabajadora a través de WhatsApp. Y ahora, tal y como recoge Confilegal, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le ha dado la razón a la empleada del hogar.

El TSJPV ha enmendado parcialmente la sentencia en primera instancia que condenaba a la empleadora a pagarle a la trabajadora 2.751 euros en concepto de indemnización y otros 2.904 euros por los salarios de tramitación (un total de 5.655 euros). A esa suma, se le ha añadido una indemnización de 7.000 euros por daño moral al tratarse de un despido nulo.

En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado que "es clara la vulneración de derecho fundamental. Procede declarar la indemnización por daño moral reclamada, que encaja en las previsiones de la LISOS, teniendo en cuenta que, por razón de las concretas circunstancias personales de la trabajadora, la instancia ha declarado la extinción de la relación laboral, por lo que ni siquiera va a haber readmisión".

Por lo tanto, la empleada del hogar recibirá una indemnización total de 12.000 euros como consecuencia de su despido nulo al haber sido operada de apendicitis.